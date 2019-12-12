Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем. "Мы предложили 31 декабря (сделать выходным днем), и где-то уже губернаторы приняли решение", - сказал лидер ЛДПР.
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Жириновский предложил Путину сделать новогодние праздники с 31 декабря по 2 января

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о ряде идей, которые поддерживает партия, в том числе - об объявлении 31 декабря выходным днем при сокращении продолжительности новогодних каникул.
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Жириновский предложил Путину сократить праздники с 31 декабря по 2 января

News.ru15:30

Жириновский предложил Путину сделать новогодние праздники с 31 декабря по 2 января

ТАСС15:15
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