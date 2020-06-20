Общество
Deita.ruЖириновский предложил формулу новогодних каникул
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отдыхать в Новый год по-новому, сообщает ИА DEITA.RU. Как предложил Жириновский в своем аккаунте в Twitter, нужно закрепить 31 декабря выходным и ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января.
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Не нужно сокращать новогодние праздники. Предлагаю закрепить 31 декабря выходным, и ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января. Остальные дни нужно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску.
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