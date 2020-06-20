Политика
РЕН ТВЖириновский предложил изменить формулу новогодних каникул
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул, которая не предусматривает сокращение выходных дней зимой. Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте.
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Не нужно сокращать новогодние праздники. Предлагаю закрепить 31 декабря выходным, и ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января. Остальные дни нужно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску.
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Жириновский представил свой взгляд на длину новогодних каникул. Россиянам он не понравится
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