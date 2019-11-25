Политика

КоммерсантъКоммерсантъЖириновский предложил изменить правила самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны. Предлагается внести изменения в ст. 37 УК РФ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на господина Жириновского.
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с чего всё началось

Оборонный наказ: россиянам хотят разрешить все способы защиты жизни

Размытая оценка Как сообщил "Известиям" Владимир Жириновский, в ближайшее время он внесет законопроект, который изменит правила самообороны в России.
Известия16:01

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Оборонный наказ: россиянам хотят разрешить все способы защиты жизни

Известия16:01

Жириновский предложил изменить пределы самообороны

РБК20:33

Жириновский собирается разрешить россиянам убивать тех, кто вломится в их дом

URA.Ru18:05

Жириновский предлагает расширить границы самообороны

Московский Комсомолец18:24

Без превышения: в России предложили расширить право на самооборону

РЕН ТВ17:49

Жириновский предложил изменить правила самообороны

Коммерсантъ21:21

Госдума предложила отменить пределы допустимой самообороны

Телеканал 360°21:00
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Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Экономика

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
Ведомости 17:08
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Коммерсантъ 19:52
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Глава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине

Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря.
Известия 15:51
Футбол

Малком: «Фанаты „Барселоны“ до сих пор любят меня и просят вернуться»

Нападающий «Зенита» Малком подчеркнул, что не сожалеет об упущенной возможности закрепиться в «Барселоне».
Sport24.ru вчера в 06:24
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM 22 ноября в 13:38
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Происшествия

Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

Lenta.ru 16:59
Политика

В Румынии начался второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов стартовал в воскресенье в Румынии.
ТАСС 00:17
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru 18:29
Происшествия

СК начал проверку по факту ДТП с участием мэра города Тулуна

REGNUM вчера в 11:51
Космос

Недоизученная планета. Странные и неожиданные факты о Земле

РИА Новости 00:00
Политика

WP: глава Пентагона просит отправить в отставку министра ВМС

Глава Пентагона Марк Эспер запросил отставки министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома по судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера.
ТАСС 17:52
Футбол

В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

Sport24.ru 03:59
Кино

Трейлер нового сезона «Доктора Кто» опубликован в Сети

iReactor вчера в 12:42
Происшествия

Пилот самолета умер после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Ведомости 03:50
Происшествия

В Балаково погибла провалившаяся под лед 7-летняя девочка

RuNews24.ru 11:29
Общество

Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Новый порядок медицинского осмотра для водителей вступит в силу с июля 2020 года. Об этом говорится в приказе Минздрава от 20 ноября.
РИА Новости 21 ноября в 18:57
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Рудковскую не пустили к Плющенко в партер в Михайловском театре

Продюсер Яна Рудковская закатила скандал, так как ее не хотели пускать в партер в Михайловском театре, где сидел ее муж Евгений Плющенко.
Мойка78 13:13
Армия и оружие

Джонсон опроверг информацию о планах по сокращению британской армии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг информацию о планах по сокращению численности британской армии.
Вести ФМ 10:56
Политика

Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах

Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Ведомости вчера в 07:30
Здоровье

ГИБДД по Саратовской области: Водители не должны сдавать экзамены при смене прав

Сегодня, 23 ноября, инспекторы УГИБДД по Саратовской области заверили жителей региона в том, что при замене прав водители не должны сдавать никаких экзаменов, а также в том, что для получения прав действительны медсправки, выданные до 22 ноября.
FreeNews-Volga вчера в 04:44
Общество

Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену

РБК вчера в 15:32
Происшествия

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

РИА Новости 05:29
Экономика

Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке продлят до 2028 года

Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят 2028 год в действующем виде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 20:42
Армия и оружие

В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане

В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Газета.Ru 12:47
Общество

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости 22 ноября в 12:53
Гаджеты

Xiaomi выпустит свой самый дешевый монитор

Стоит отметить, что Redmi известны своей своими доступными устройствами, что гарантирует очень выгодную стоимость мониторов.
Ferra 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
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