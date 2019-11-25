Размытая оценка Как сообщил "Известиям" Владимир Жириновский, в ближайшее время он внесет законопроект, который изменит правила самообороны в России.

с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны. Предлагается внести изменения в ст. 37 УК РФ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на господина Жириновского.

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