Политика
КоммерсантъЖириновский предложил изменить правила самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны. Предлагается внести изменения в ст. 37 УК РФ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на господина Жириновского.
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Размытая оценка Как сообщил "Известиям" Владимир Жириновский, в ближайшее время он внесет законопроект, который изменит правила самообороны в России.Известия16:01
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