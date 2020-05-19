Политика

КоммерсантъКоммерсантъЖириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации. Также он считает, что нужно в два раза сократить число депутатов Госдумы и региональных парламентов.
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Клинцевич и Ковитиди ответили Жириновскому на призыв ликвидировать Совфед

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Нужен ли нам Совет Федерации и как поступить с депутатским корпусом?

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Пушков резко ответил на идею Жириновского о ликвидации Совфеда

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Lenta.ru06:45

Жириновский призвал обсудить идею ликвидации Совета Федерации

Известия06:38
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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
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Происшествия

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье

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Общество

Минпросвещения рекомендовало начать сезон летних лагерей 1 июля

Как рассказала замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Янина Голубева, возможно, что вместо 21 дня смена будет длиться 14.
Говорит Москва 04:15
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Общество

В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ 15:37
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В Госдуму поступили поправки о поддержке граждан и бизнеса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил правительственные поправки к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции в профильный комитет по бюджету и налогам, а также первому вице-спикеру нижней палаты парламента Александру Жукову («Единая Россия»).
REGNUM 05:41
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Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Общество

«Диссернет» обнаружил нарушения в диссертациях 68 российских судей

Сетевое сообщество «Диссернет» проанализировало 128 научных работ российских судей.
Коммерсантъ 14:42
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Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 13:55
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Политика

Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
Lenta.ru 05:22
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома

Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
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Все штаты США начали восстанавливать экономику

Восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса нового типа началось во всех штатах США, заявил вице-президент страны Майк Пенс в ходе заседания под руководством президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Газета.Ru 16:15
Политика

Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
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Алена Шишкова впервые показала своего парня

Красавица твердо придерживается принципа «счастье любит тишину» и не распространяется на данную тему, однако недавно она сделала небольшое исключение, впервые показав своего парня.
Bimru.ru 05:23
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Состояние отца Хабиба Нурмагомедова ухудшилось, он впал в кому

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Общество

Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru 15:18
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В Подмосковье полиция задержала мать задушенного младенца

Газета.Ru 14:52
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

Предварительный прогноз на первый летний месяц вполне благоприятный, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
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Происшествия

В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова

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Широков: Собянин сказал: «Без парикмахерских никто не умрёт». Вряд ли его жена стрижёт

Говорит, что без парикмахерских никто не умрёт.
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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
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Общество

Собянин рассказал об ужасном несбывшемся прогнозе по коронавирусу

По словам градоначальника, три-четыре недели назад в мэрии допускали, что к середине мая система здравоохранения может не справиться с количеством зараженных, и произойдет гуманитарная катастрофа.
Lenta.ru 11:37
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Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
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Здоровье

«Медиазона»: В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков

В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков, утверждает интернет-издание «Медиазона».
Эхо Москвы 07:02
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Общество

Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима

Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима.
DP.RU 05:12
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Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Армия и оружие

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
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Экономика

Путин заявил о замедлении инфляции в России

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по реализации мер поддержки экономики заявил, что инфляция в стране замедляется.
Газета.Ru 09:33
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«Химки» не смогут выйти в премьер-лигу и вылетят в ПФЛ из-за денег

Любопытно, что если «Химки» откажутся от выхода в РПЛ, то право остаться в премьер-лиге получит 15-я команда чемпионата.
Спорт день за днем 04:50
Армия и оружие

Польский генерал признал отсталость танковых войск страны

Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте».
Lenta.ru 07:44
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