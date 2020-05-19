Политика

КоммерсантъКоммерсантъЖириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации. Также он считает, что нужно в два раза сократить число депутатов Госдумы и региональных парламентов.
Читать в источнике
Комментировать1,7K

Подробнее о событии

Пушков резко ответил на идею Жириновского о ликвидации Совфеда

РИА Новости12:51

Клинцевич и Ковитиди ответили Жириновскому на призыв ликвидировать Совфед

Газета.Ru11:23

«Много ненужных депутатов»: Жириновский призвал ликвидировать Совет Федерации

Московский Комсомолец07:05

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Коммерсантъ07:52

Совет Федерации призывают не ликвидировать, а модернизировать

REGNUM10:11

Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации

Lenta.ru06:45

Жириновский призвал обсудить идею ликвидации Совета Федерации

Известия06:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 13:22, Ашберн
Происшествия

В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова

Российская газета 08:07
29
Кино

Новый сезон мультсериала «Смешарики» появится этой осенью

18 мая состоялась премьера первых четырех серий нового сезона анимационного сериала «Смешарики» от Группы Компаний «Рики», впереди же - целый новый сезон, который можно будет увидеть грядущей осенью.
Петербургский дневник 03:43
45
Происшествия

В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ 12:48
41
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
548
Политика

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
89
Общество

Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

Вечерняя Москва 11:18
16
Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
838
Общество

В Петербурге запретили прощание с любыми умершими

В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
338
Происшествия

Основателя «желтых жилетов» во Франции задержали за драку с ребенком

Французская полиция задержала основателя движения "желтых жилетов" Эрика Друэ, который подозревается в применении физического насилия против несовершеннолетнего, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 12:25
Общество

Итальянцы жалуются на завышение цен в барах и парикмахерских

Итальянская ассоциация потребителей Codacons начала получать жалобы жителей Италии на завышение цен в барах и парикмахерских.
ТАСС 12:15
Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
1,2K
Общество

МЧС начинает масштабную дезинфекцию в Дагестане

Piter.tv 04:05
45
Происшествия

Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице

В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
12
Единоборства

Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме

Metaratings 13:13
Наука

Доказана опасность бессимптомных носителей коронавируса

Китайские ученые доказали, что люди, являющиеся бессимптомными носителями SARS-CoV-2, выделяют вирус в окружающую среду, загрязняя бытовые поверхности патогеном.
Lenta.ru 09:48
Общество

Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
Газета.Ru 09:53
19
Шоу-бизнес

40-летняя Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей 10 лет

Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что в 10 лет Анна Семенович уже занималась фигурным катанием.
Вокруг ТВ вчера в 03:16
6
Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
84
Здоровье

Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе

Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век 08:44
311
Единоборства

Состояние отца Хабиба Нурмагомедова ухудшилось, он впал в кому

Metaratings 08:46
12
Шоу-бизнес

Боня ответила на критику Бородиной

Ведущая пристыдила блогеров, которые дезориентируют публику 37-летняя Ксения Бородина возмутилась, что некоторые блогеры, не имеющие медобразования, раздают своей аудитории советы о том, как лечить те или иные болезни.
WomanHit.ru 06:15
8
Происшествия

Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым

Четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне в Кировской области, нашли живым спустя почти двое суток поисков, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 10:40
15
Происшествия

В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
29
Общество

Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
1K
Здоровье

СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков

В Минздраве Московской области 18 мая признали, что COVID-19 заболели 9% медиков, работавших с заразившимися коронавирусной инфекцией, при этом 16 медработников умерли.
РБК 11:07
278
Политика

Коми предложили включить в проект слияния НАО и Архангельской области

Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа (НАО) предложили включить республику Коми в состав нового субъекта, объединяющего НАО и Архангельскую область.
Известия 12:16
25
Футбол

Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в мире футбола

Владелец французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи занял первое место в списке самых влиятельных людей в мире футбола по версии журналистов издания France Football.
Евро-футбол.ру 01:57
Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
638
Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса

Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
BFM.ru 02:14
105
Происшествия

Дело об отравлении таллием на предприятии в Таганроге направят в суд

Прокуратура Ростовской области направляет в суд дело в отношении инженера-конструктора о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, сообщает Генпрокуратура РФ.
РИА Новости 08:38
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное