Политика
КоммерсантъЖириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации. Также он считает, что нужно в два раза сократить число депутатов Госдумы и региональных парламентов.
Читать в источнике
Оценить3,9K
Подробнее о событии
Показать все источники
«Много ненужных депутатов»: Жириновский призвал ликвидировать Совет Федерации
Московский Комсомолец07:05
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 13:22, Ашберн
Происшествия
В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова
Российская газета 08:07
Кино
Новый сезон мультсериала «Смешарики» появится этой осенью
18 мая состоялась премьера первых четырех серий нового сезона анимационного сериала «Смешарики» от Группы Компаний «Рики», впереди же - целый новый сезон, который можно будет увидеть грядущей осенью.
Петербургский дневник 03:43
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ 12:48
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
Общество
Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая
Вечерняя Москва 11:18
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
Происшествия
Основателя «желтых жилетов» во Франции задержали за драку с ребенком
Французская полиция задержала основателя движения "желтых жилетов" Эрика Друэ, который подозревается в применении физического насилия против несовершеннолетнего, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 12:25
Общество
Итальянцы жалуются на завышение цен в барах и парикмахерских
Итальянская ассоциация потребителей Codacons начала получать жалобы жителей Италии на завышение цен в барах и парикмахерских.
ТАСС 12:15
Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
Общество
МЧС начинает масштабную дезинфекцию в Дагестане
Piter.tv 04:05
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Metaratings 13:13
Наука
Доказана опасность бессимптомных носителей коронавируса
Китайские ученые доказали, что люди, являющиеся бессимптомными носителями SARS-CoV-2, выделяют вирус в окружающую среду, загрязняя бытовые поверхности патогеном.
Lenta.ru 09:48
Общество
Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
Газета.Ru 09:53
Шоу-бизнес
40-летняя Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей 10 лет
Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что в 10 лет Анна Семенович уже занималась фигурным катанием.
Вокруг ТВ вчера в 03:16
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
Здоровье
Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе
Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век 08:44
Шоу-бизнес
Боня ответила на критику Бородиной
Ведущая пристыдила блогеров, которые дезориентируют публику 37-летняя Ксения Бородина возмутилась, что некоторые блогеры, не имеющие медобразования, раздают своей аудитории советы о том, как лечить те или иные болезни.
WomanHit.ru 06:15
Происшествия
Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым
Четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне в Кировской области, нашли живым спустя почти двое суток поисков, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 10:40
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
Здоровье
СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков
В Минздраве Московской области 18 мая признали, что COVID-19 заболели 9% медиков, работавших с заразившимися коронавирусной инфекцией, при этом 16 медработников умерли.
РБК 11:07
Политика
Коми предложили включить в проект слияния НАО и Архангельской области
Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа (НАО) предложили включить республику Коми в состав нового субъекта, объединяющего НАО и Архангельскую область.
Известия 12:16
Футбол
Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в мире футбола
Владелец французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи занял первое место в списке самых влиятельных людей в мире футбола по версии журналистов издания France Football.
Евро-футбол.ру 01:57
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса
Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
BFM.ru 02:14
Происшествия
Дело об отравлении таллием на предприятии в Таганроге направят в суд
Прокуратура Ростовской области направляет в суд дело в отношении инженера-конструктора о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, сообщает Генпрокуратура РФ.
РИА Новости 08:38