Политика

КоммерсантъКоммерсантъЖириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации. Также он считает, что нужно в два раза сократить число депутатов Госдумы и региональных парламентов.
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Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Коммерсантъ07:52

«Много ненужных депутатов»: Жириновский призвал ликвидировать Совет Федерации

Московский Комсомолец07:05

Жириновский предложил ликвидировать Совфед

REGNUM06:14

Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации

Lenta.ru06:45

Жириновский предложил ликвидировать Совфед

Газета.Ru06:31

Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации

News.ru06:47

Сенатор прокомментировал предложение Жириновского ликвидировать Совфед

РИА Новости07:09
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Политика

Медведев заявил, что конца кризису не видно

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что конца кризису, который вызвала пандемия коронавируса, не видно.
Piter.tv 08:08
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Армия и оружие

Sohu: Москва жестко ответила на заход в Баренцево море кораблей США

Недвижимость.RU 17 мая в 18:01
Политика

Путин раскритиковал кабмин за непрозрачные принципы выплат медикам

Президент Владимир Путин раскритиковал во вторник кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе.
ТАСС 08:34
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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
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Авто

В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry

В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry.
Журнал Авто.ру 06:45
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Футбол

Дублёры «Алтын асыра» забили шесть мячей в ворота «Ахала»

В заключительном матче 9-го тура молодежного первенства Туркменистана, резервисты ашхбадского «Алтын асыра» в гостевом матче на футбольном поле в Аннау разгромили дублирующий состав «Ахала» — 6:2. Для молодых «связистов» этот успех стал девятым кряду, с 27 очками они укрепили свои позиции на вершине турнирной таблицы первенства.
Turkmenportal вчера в 15:22
Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Здоровье

Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России

Журналисты изучили «Список памяти» с именами погибших медработников, составленный российскими врачами, и проверили его на достоверность по официальным сообщениям чиновников, СМИ, региональных оперативных штабов и родственников.
Lenta.ru 06:54
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Игры

Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

REGNUM 08:15
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Общество

Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах

Есть, правда, одно «но»: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
5
Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале.
Дни.ру 04:33
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Кино

Режиссерская версия «Лиги справедливости» может выйти на HBO Max

Popcornnews.ru 08:20
Автоспорт

Вокруг гонки Формулы 1 в Великобритании разгорается новый спор

Коммерческие владельцы Формулы 1 отреагировали на новость о том, что Великобритания не станет ослаблять карантинные меры для участников Гран При, которые приедут в Сильверстоун из Австрии.
Autosport.com.ru 07:07
Общество

Москва ответила NYT на «1700 смертей»

Ранее NYT опубликовала статью "Тайну коронавируса объяснили - в Москве 1700 дополнительных смертей".
Российская газета 04:01
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Общество

Глава Минтруда рассказал о росте числа безработных в России

Как ранее сообщал «Ридус», основатель Superjob.ru Алексей Захаров опасается, что при продлении режима самоизоляции в России до конца июня без работы могут остаться 20-25 миллионов человек.
Ридус вчера в 17:51
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Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома

Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
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Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца

Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
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Общество

В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:08
33
Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
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Общество

В Дагестане спасатели продезинфицировали территории соцобъектов

РИА Новости 07:49
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Энергетика

Уверенный рост цен на нефть продолжается

К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля.
Expert.ru вчера в 06:11
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Культура

Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
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Армия и оружие

Американские военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО

В 2013 году заметили НЛО белого цвета, который по размерам и форме соответствовал беспилотнику или ракете.
RuNews24.ru вчера в 00:51
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Шоу-бизнес

Татьяну Васильеву обокрали во время теста на коронавирус

Рамблер 06:48
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Игры

Создатели Minecraft изменили название и логотип студии

Mockva.ru вчера в 20:43
8
Авто

Дизельный Hyundai Creta наиболее востребован

Известно, что 56% заказов приходится на версии, которые имеют 115-сильный дизельный агрегат на 1,5 литра, который сочетается с «автоматом» или «механикой».
32CARS.ru вчера в 11:42
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Как работают Яндекс.Новости?
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