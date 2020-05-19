Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации. Также он считает, что нужно в два раза сократить число депутатов Госдумы и региональных парламентов.

Политика Путин раскритиковал кабмин за непрозрачные принципы выплат медикам Президент Владимир Путин раскритиковал во вторник кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе. 57

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19. 309

Футбол Дублёры «Алтын асыра» забили шесть мячей в ворота «Ахала» В заключительном матче 9-го тура молодежного первенства Туркменистана, резервисты ашхбадского «Алтын асыра» в гостевом матче на футбольном поле в Аннау разгромили дублирующий состав «Ахала» — 6:2. Для молодых «связистов» этот успех стал девятым кряду, с 27 очками они укрепили свои позиции на вершине турнирной таблицы первенства.

Политика Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот. 198

Политика Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации. 387

Здоровье Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России Журналисты изучили «Список памяти» с именами погибших медработников, составленный российскими врачами, и проверили его на достоверность по официальным сообщениям чиновников, СМИ, региональных оперативных штабов и родственников. 185

Шоу-бизнес Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале. 119

Автоспорт Вокруг гонки Формулы 1 в Великобритании разгорается новый спор Коммерческие владельцы Формулы 1 отреагировали на новость о том, что Великобритания не станет ослаблять карантинные меры для участников Гран При, которые приедут в Сильверстоун из Австрии.

Общество Глава Минтруда рассказал о росте числа безработных в России Как ранее сообщал «Ридус», основатель Superjob.ru Алексей Захаров опасается, что при продлении режима самоизоляции в России до конца июня без работы могут остаться 20-25 миллионов человек. 33

Общество Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети. 36

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 5

Энергетика Уверенный рост цен на нефть продолжается К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля. 363