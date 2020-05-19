Политика
КоммерсантъЖириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации. Также он считает, что нужно в два раза сократить число депутатов Госдумы и региональных парламентов.
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«Много ненужных депутатов»: Жириновский призвал ликвидировать Совет Федерации
Московский Комсомолец07:05
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Политика
Медведев заявил, что конца кризису не видно
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что конца кризису, который вызвала пандемия коронавируса, не видно.
Piter.tv 08:08
Армия и оружие
Sohu: Москва жестко ответила на заход в Баренцево море кораблей США
Недвижимость.RU 17 мая в 18:01
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Путин раскритиковал кабмин за непрозрачные принципы выплат медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал во вторник кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе.
ТАСС 08:34
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Авто
В челябинском лесу нашли 56 новых Toyota Camry
В Челябинске местные жители обнаружили у озера Смолино стоянку с 56 седанами Toyota Camry.
Журнал Авто.ру 06:45
Футбол
Дублёры «Алтын асыра» забили шесть мячей в ворота «Ахала»
В заключительном матче 9-го тура молодежного первенства Туркменистана, резервисты ашхбадского «Алтын асыра» в гостевом матче на футбольном поле в Аннау разгромили дублирующий состав «Ахала» — 6:2. Для молодых «связистов» этот успех стал девятым кряду, с 27 очками они укрепили свои позиции на вершине турнирной таблицы первенства.
Turkmenportal вчера в 15:22
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Здоровье
Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России
Журналисты изучили «Список памяти» с именами погибших медработников, составленный российскими врачами, и проверили его на достоверность по официальным сообщениям чиновников, СМИ, региональных оперативных штабов и родственников.
Lenta.ru 06:54
Общество
Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах
Есть, правда, одно «но»: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале.
Дни.ру 04:33
Кино
Режиссерская версия «Лиги справедливости» может выйти на HBO Max
Popcornnews.ru 08:20
Автоспорт
Вокруг гонки Формулы 1 в Великобритании разгорается новый спор
Коммерческие владельцы Формулы 1 отреагировали на новость о том, что Великобритания не станет ослаблять карантинные меры для участников Гран При, которые приедут в Сильверстоун из Австрии.
Autosport.com.ru 07:07
Общество
Москва ответила NYT на «1700 смертей»
Ранее NYT опубликовала статью "Тайну коронавируса объяснили - в Москве 1700 дополнительных смертей".
Российская газета 04:01
Общество
Глава Минтруда рассказал о росте числа безработных в России
Как ранее сообщал «Ридус», основатель Superjob.ru Алексей Захаров опасается, что при продлении режима самоизоляции в России до конца июня без работы могут остаться 20-25 миллионов человек.
Ридус вчера в 17:51
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца
Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
Общество
В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:08
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Энергетика
Уверенный рост цен на нефть продолжается
К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля.
Expert.ru вчера в 06:11
Культура
Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
Армия и оружие
Американские военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО
В 2013 году заметили НЛО белого цвета, который по размерам и форме соответствовал беспилотнику или ракете.
RuNews24.ru вчера в 00:51
Игры
Создатели Minecraft изменили название и логотип студии
Mockva.ru вчера в 20:43
Авто
Дизельный Hyundai Creta наиболее востребован
Известно, что 56% заказов приходится на версии, которые имеют 115-сильный дизельный агрегат на 1,5 литра, который сочетается с «автоматом» или «механикой».
32CARS.ru вчера в 11:42