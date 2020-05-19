Политика
КоммерсантъЖириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации. Также он считает, что нужно в два раза сократить число депутатов Госдумы и региональных парламентов.
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«Много ненужных депутатов»: Жириновский призвал ликвидировать Совет Федерации
Московский Комсомолец07:05
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Медведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца»
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
Российская газета 09:30
Общество
В России от коронавирусной инфекции погибли 186 медиков
Медработники составили 7% от общего количества жертв. В России от коронавируса умерли по меньшей мере 186 медицинских работников.
Оka.fm 09:00
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Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу
Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца
Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
Происшествия
В Москве продавец магазина избил покупателя из-за кашля
В Москве продавец одного из магазинов ударил бутылкой покупателя из-за того, что тот кашлянул.
Газета.Ru 06:45
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Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Общество
Богатые россияне начали покупать бункеры
Коммерсантъ 09:47
Политика
Лавров рассказал о практике встреч глав правительств стран Балтики
Россия в ходе министерской встречи Совета государств Балтийского моря (СГБМ) выступила за возобновление встреч глав правительств стран региона Балтики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 10:07
Общество
В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек
Уральский меридиан 03:46
Авто
В Европе рекордно упали продажи автомобилей
За апрель продажи новых автомобилей в странах Евросоюза просели на 76,3% в годичном выражении.
Авторамблер 08:13
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Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает
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Общество
В Госдуме считают, что российские курорты заработают с июля
Курорты по всей России могут заработать со сниженной загрузкой примерно с 1 июля.
Вести.Ru 09:44
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 07:54
Политика
Зеленский предложил «перезапустить» внешнюю политику в сфере экономики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономическое направление внешней политики страны считает необходимым перезапустить экономическое направление внешней политики страны.
Московский Комсомолец 10:13
Политика
Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС
Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Здоровье
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Министерство здравоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Пресс-служба московского ЦСКА вспомнила о 15-летии победы в финале Кубка УЕФА.
Газета.Ru вчера в 04:58
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Татьяна Брухунова ответила хейтерам в сети
31-летняя Татьяна Брухунова нередко сталкивается с критикой в соцсети.
Paparazzi.ru 08:48
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса
Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
BFM.ru 02:14
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Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе
"Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
РИА Новости 02:07
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СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа
РИА Новости 08:53
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые поделилась снимками из роддома
Лера Кудрявцева по случаю своего дня рождения поделилась серией снимков, которые раньше не видели свет.
7Дней.ру 02:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на сообщения об увольнении с НТВ
Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на сообщения о закрытии передачи «Секрет на миллион», которую она ведет на НТВ.
Lenta.ru вчера в 05:44
Гаджеты
Samsung, LG, Huawei и Xiaomi нервно курят. В Китае представлен 8К-телевизор с 5G, частотой 120 Гц, звуком мощностью 100 Вт и соматосенсорным управлением
iXBT.com 09:48
Здоровье
Около 150 тысяч медработников уже получили дополнительные выплаты
Около 150 тысяч медицинских работников на сегодняшний день уже получили дополнительные выплаты за работу в особом режиме, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
Ёлдаш 08:20