Политика

КоммерсантъКоммерсантъЖириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации. Также он считает, что нужно в два раза сократить число депутатов Госдумы и региональных парламентов.
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Совет Федерации призывают не ликвидировать, а модернизировать

REGNUM10:11

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Коммерсантъ07:52

Сенатор прокомментировал предложение Жириновского ликвидировать Совфед

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Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации

News.ru06:47

Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации

Lenta.ru06:45

Жириновский предложил ликвидировать Совфед

Газета.Ru06:31

«Много ненужных депутатов»: Жириновский призвал ликвидировать Совет Федерации

Московский Комсомолец07:05
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Политика

Медведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца»

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
ТАСС 06:59
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Происшествия

В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв

Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
Российская газета 09:30
7
Общество

В России от коронавирусной инфекции погибли 186 медиков

Медработники составили 7% от общего количества жертв. В России от коронавируса умерли по меньшей мере 186 медицинских работников.
Оka.fm 09:00
1
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу

Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
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Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца

Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
81
Происшествия

В Москве продавец магазина избил покупателя из-за кашля

В Москве продавец одного из магазинов ударил бутылкой покупателя из-за того, что тот кашлянул.
Газета.Ru 06:45
52
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Общество

Богатые россияне начали покупать бункеры

Коммерсантъ 09:47
Политика

Лавров рассказал о практике встреч глав правительств стран Балтики

Россия в ходе министерской встречи Совета государств Балтийского моря (СГБМ) выступила за возобновление встреч глав правительств стран региона Балтики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 10:07
Общество

В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек

Уральский меридиан 03:46
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Авто

В Европе рекордно упали продажи автомобилей

За апрель продажи новых автомобилей в странах Евросоюза просели на 76,3% в годичном выражении.
Авторамблер 08:13
Игры

Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает

Игромания.ру 07:03
15
Общество

В Госдуме считают, что российские курорты заработают с июля

Курорты по всей России могут заработать со сниженной загрузкой примерно с 1 июля.
Вести.Ru 09:44
Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 07:54
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Политика

Зеленский предложил «перезапустить» внешнюю политику в сфере экономики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономическое направление внешней политики страны считает необходимым перезапустить экономическое направление внешней политики страны.
Московский Комсомолец 10:13
Политика

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Здоровье

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

Министерство здравоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
66
Футбол

ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА

Пресс-служба московского ЦСКА вспомнила о 15-летии победы в финале Кубка УЕФА.
Газета.Ru вчера в 04:58
1
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова ответила хейтерам в сети

31-летняя Татьяна Брухунова нередко сталкивается с критикой в соцсети.
Paparazzi.ru 08:48
Общество

Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
1K
Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
126
Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса

Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
BFM.ru 02:14
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Общество

Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе

"Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
РИА Новости 02:07
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Происшествия

СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа

РИА Новости 08:53
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые поделилась снимками из роддома

Лера Кудрявцева по случаю своего дня рождения поделилась серией снимков, которые раньше не видели свет.
7Дней.ру 02:00
9
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ответила на сообщения об увольнении с НТВ

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на сообщения о закрытии передачи «Секрет на миллион», которую она ведет на НТВ.
Lenta.ru вчера в 05:44
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Гаджеты

Samsung, LG, Huawei и Xiaomi нервно курят. В Китае представлен 8К-телевизор с 5G, частотой 120 Гц, звуком мощностью 100 Вт и соматосенсорным управлением

iXBT.com 09:48
Здоровье

Около 150 тысяч медработников уже получили дополнительные выплаты

Около 150 тысяч медицинских работников на сегодняшний день уже получили дополнительные выплаты за работу в особом режиме, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
Ёлдаш 08:20
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