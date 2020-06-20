Не нужно сокращать новогодние праздники. Предлагаю закрепить 31 декабря выходным, и ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января. Остальные дни нужно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году. По мнению парламентария, не нужно сокращать количество праздничных дней. Как считает Жириновский, 31 декабря следует сделать выходным.

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