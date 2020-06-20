Политика

9111.ru9111.ruЖириновский предложил новую формулу новогодних каникул в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения. Об этом говорится в официальном аккаунте депутата в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать28
Владимир Жириновский
Не нужно сокращать новогодние праздники. Предлагаю закрепить 31 декабря выходным, и ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января. Остальные дни нужно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску.
— Владимир ЖириновскийВашГород.ру вчера в 23:20

Подробнее о событии

Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул

РИА Новостивчера в 11:23

Жириновский предложил свой вариант новогодних каникул

Ридусвчера в 12:08

Жириновский предложил добавить новогодние каникулы к отпуску

News.ruвчера в 12:01

Жириновский представил свой взгляд на длину новогодних каникул. Россиянам он не понравится

Телеканал 360°вчера в 11:51

Жириновский предложил увеличить отпуск россиян

URA.Ruвчера в 13:30

Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул

Авторадиовчера в 09:12

Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул

Lenta.ruвчера в 08:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Гаджеты

Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS

Позднее информацию о грядущем переименовании подтвердил и Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS.
TechFusion 18 июня в 16:33
35
Экономика

Троценко приобрел 75% акций «Арктической горной компании»

Владелец корпорации AEON Роман Троценко приобрел 75% акций "Арктической горной компании" в счет кредита, который был предоставлен на развитие "Печоры СПГ".
ТАСС 19 июня в 12:04
20
Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
103
Происшествия

В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме

РИА Новости 04:01
3
Общество

Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта на газ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу автомобилей с бензина на газ.
ТАСС 03:07
1
Футбол

«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо»

Спорт день за днем 01:37
63
Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
347
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
4
Происшествия

Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса

Барнаул, 19 июня 2020, 09:25 — REGNUM В Алтайском крае за последние сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2.
REGNUM 19 июня в 02:25
398
Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
441
Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости вчера в 07:51
2,8K
Общество

7728 случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

7728 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:45
27
Происшествия

В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека

В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
165
Интернет

«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения

В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
TechFusion 19 июня в 15:34
20
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК 19 июня в 10:38
956
Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
112
Общество

Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Ведомости вчера в 12:42
1,5K
Футбол

Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»

Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита", в котором его команда потерпела крупное поражение (0:4).
Российская газета вчера в 15:19
Общество

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным.
Коммерсантъ вчера в 20:19
21
Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
913
Общество

Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений.
Газета.Ru 01:47
91
Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
1,1K
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
90
Политика

Трамп намерен ввести ограничения на рабочие визы в США

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение о введении ограничений для рабочих виз для иностранцев.
Газета.Ru 00:22
2
Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
287
Происшествия

Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне

Газета.Ru вчера в 12:46
424
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
1,6K
Гаджеты

Мини-смартфон Unihertz Jelly 2 получит 3-дюймовый экран

По сравнению с нынешними смартфонами, Unihertz Jelly 2 имеет в 2 раза уменьшенный дисплей.
Evo-rus.com 03:51
3
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
409
Армия и оружие

Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны

Министерство обороны России рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 18 июня в 18:50
367
Как работают Яндекс.Новости?
Главное