Общество
REGNUMЖириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии
Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
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Из-за коронавируса из России уехало много трудовых мигрантов. В перспективе нужно ограничить их возвращение в Россию. У нас и так сейчас может быть больше безработных, и рабочие места нужны прежде всего гражданам России.
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Жириновский предложил ограничить въезд для мигрантов в Россию после пандемии
Sputnik Таджикистан21 мая в 07:23
Въезд трудовых мигрантов после пандемии нужно ограничить, считает Жириновский
Вестник Кавказа21 мая в 06:30
Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов после пандемии для сохранения рабочих мест для россиян
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