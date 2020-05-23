Из-за коронавируса из России уехало много трудовых мигрантов. В перспективе нужно ограничить их возвращение в Россию. У нас и так сейчас может быть больше безработных, и рабочие места нужны прежде всего гражданам России.

Владимир Жириновский предложил ограничить возвращение в РФ трудовых мигрантов, покинувших страну из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом лидер ЛДПР написал в своем Telegram-канале. Политик отметил, что кризис, вызванный эпидемией COVID-19 сделал, большое количество россиян безработными.

Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии

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