Политика

ИзвестияИзвестияЖириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России. Об этом 18 сентября сообщает «РИА Новости». По словам парламентария, объединение нужно начинать с Белоруссии.
Читать в источнике
Комментировать77
с чего всё началось

Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией

Белоруссия и Украина расцветут, когда станут единым с Россией государством, заявил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Владимир Жириновский.
РИА Новостивчера в 22:10

Подробнее о событии

Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией

РИА Новостивчера в 22:10

Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России

РБК00:57

Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России

Известиявчера в 23:36

Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина расцветут, объединившись с Россией

Московский Комсомолецвчера в 22:33

Жириновский назвал страны, которые должны объединиться с Россией

URA.Ruвчера в 23:24

Жириновский предложил присоединить Украину и Белоруссию к России

News.ruвчера в 23:28

Жириновский захотел воссоединения Украины и Белоруссии с Россией

Телеканал 360°00:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:25, Вашингтон
Экономика

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Фигурное катание

Российские гимнастки завоевали два золота чемпионата мира

Россиянки Дина Аверина и Екатерина Селезнева завоевали золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Коммерсантъ вчера в 13:33
Футбол

Адвокат Кокорина рассказал о его контракте с «Зенитом»

Радио Комсомольская правда вчера в 03:42
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
Футбол

Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах

Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань 16 сентября в 03:19
Армия и оружие

Эр-Рияд представит «доказательства» причастности Ирана к атаке на НПЗ

Министерство обороны Саудовской Аравии намеревается представить «доказательства» причастности Ирана к атакам беспилотников на НПЗ королевства.
REGNUM 00:22
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о своей болезни

Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ вчера в 07:05
Гаджеты

В России стартовал предзаказ на новые телефоны и смартфоны Nokia

Помимо простых моделей компания назвала цены на смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2.
Astera вчера в 09:07
Футбол

Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
Спорт-Экспресс 16 сентября в 03:45
Политика

Депутаты Мосгордумы нового созыва приступают сегодня к работе

В Мосгордуму по итогам выборов 8 сентября прошли 25 членов «Единой России», или поддержанных партией, все они шли как самовыдвиженцы, 13 кандидатов от КПРФ, 4 представителя «Яблока» и 3 кандидата «Справедливой России».
Эхо Москвы 16 сентября в 18:05
Общество

На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников

"Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.
ТАСС вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге

Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 11:15
Политика

На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Происшествия

Жителей Китая напугал 18-метровый «водяной монстр»

Жители Восточного Китая обнаружили в реке Янцзы 18-метрового черного монстра, пишет Mirror.
Известия вчера в 20:52
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать белое вино

Роскачество рекомендует выбирать отечественные вина из винограда, выращенного в России, обращая внимание на обозначение ЗГУ - "вино защищённого географического указания".
РИА Новости 01:19
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Политика

Россия и Белоруссия могут подписать программу интеграции к 8 декабря

Президенты Белоруссии и России могут утвердить программу интеграции двух стран к 8 декабря, сообщил «РИА Новости» посол Белоруссии в РФ, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.
Коммерсантъ 01:13
Политика

Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45
Армия и оружие

В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия

RT на русском вчера в 23:30
Транспорт

Бирюков рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах Москвы

РИА Новости вчера в 06:10
Политика

Власти США подали иск против Сноудена

Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru вчера в 13:33
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Авто

Кроссовер Volkswagen Tiguan в России получил новую «зимнюю» спецверсию

Стоит отметить важный момент для тех, кто давно хотел приобрести новый Volkswagen Tiguan с автоматической коробкой передач и системой полного привода, теперь благодаря новой версии Winter Edition стоимость такой конфигурации снизилась до 1 729 000 рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Мандрыкин рассказал о жизни после страшного ДТП

После аварии в Брянске вратарь оказался прикованным к постели Бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин рассказал в эксклюзивном интервью АиФ.ru о жизни после страшного ДТП.
Аргументы и Факты 16 сентября в 17:12
Кино

Вышел трейлер хоррора «В высокой траве» по Стивену Кингу

Потоковый сервис Netflix представил трейлер фильма ужасов «В высокой траве», снятого по одноименной новелле Стивена Кинга и Джо Хилла.
Культуромания вчера в 15:11
Наука

В России появится система слежения за поведением водителей

Известия вчера в 21:24
Экономика

Горнодобычу ставят в безотходное положение

Согласно проекту ежегодного экологического госдоклада Минприроды, в 2018 году в России образовалось 7,2 млрд тонн отходов.
Коммерсантъ вчера в 18:01
Технологии

Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна

Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС вчера в 05:54
Политика

Госдеп анонсировал возвращение посла США в Белоруссию

США и Белоруссия готовятся восстановить дипломатические представительства в своих странах на уровне послов, заявил 17 сентября заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске.
Газета.Ru вчера в 16:18
Наука

В организме 97% немецких детей обнаружили 11 видов микропластика

Одиннадцать видов микрочастиц ядовитого пластика обнаружили в организмах 97% немецких детей.
Ugpressa.ru вчера в 15:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное