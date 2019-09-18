Политика
ИзвестияЖириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России. Об этом 18 сентября сообщает «РИА Новости». По словам парламентария, объединение нужно начинать с Белоруссии.
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с чего всё началось
Белоруссия и Украина расцветут, когда станут единым с Россией государством, заявил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Владимир Жириновский.РИА Новостивчера в 22:10
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Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина расцветут, объединившись с Россией
Московский Комсомолецвчера в 22:33
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:25, Вашингтон
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Фигурное катание
Российские гимнастки завоевали два золота чемпионата мира
Россиянки Дина Аверина и Екатерина Селезнева завоевали золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Коммерсантъ вчера в 13:33
Футбол
Адвокат Кокорина рассказал о его контракте с «Зенитом»
Радио Комсомольская правда вчера в 03:42
Футбол
Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань 16 сентября в 03:19
Армия и оружие
Эр-Рияд представит «доказательства» причастности Ирана к атаке на НПЗ
Министерство обороны Саудовской Аравии намеревается представить «доказательства» причастности Ирана к атакам беспилотников на НПЗ королевства.
REGNUM 00:22
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей болезни
Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ вчера в 07:05
Гаджеты
В России стартовал предзаказ на новые телефоны и смартфоны Nokia
Помимо простых моделей компания назвала цены на смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2.
Astera вчера в 09:07
Футбол
Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
Спорт-Экспресс 16 сентября в 03:45
Политика
Депутаты Мосгордумы нового созыва приступают сегодня к работе
В Мосгордуму по итогам выборов 8 сентября прошли 25 членов «Единой России», или поддержанных партией, все они шли как самовыдвиженцы, 13 кандидатов от КПРФ, 4 представителя «Яблока» и 3 кандидата «Справедливой России».
Эхо Москвы 16 сентября в 18:05
Общество
На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников
"Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.
ТАСС вчера в 22:26
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге
Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 11:15
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Происшествия
Жителей Китая напугал 18-метровый «водяной монстр»
Жители Восточного Китая обнаружили в реке Янцзы 18-метрового черного монстра, пишет Mirror.
Известия вчера в 20:52
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать белое вино
Роскачество рекомендует выбирать отечественные вина из винограда, выращенного в России, обращая внимание на обозначение ЗГУ - "вино защищённого географического указания".
РИА Новости 01:19
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
Россия и Белоруссия могут подписать программу интеграции к 8 декабря
Президенты Белоруссии и России могут утвердить программу интеграции двух стран к 8 декабря, сообщил «РИА Новости» посол Белоруссии в РФ, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.
Коммерсантъ 01:13
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
RT на русском вчера в 23:30
Транспорт
Бирюков рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах Москвы
РИА Новости вчера в 06:10
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru вчера в 13:33
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Авто
Кроссовер Volkswagen Tiguan в России получил новую «зимнюю» спецверсию
Стоит отметить важный момент для тех, кто давно хотел приобрести новый Volkswagen Tiguan с автоматической коробкой передач и системой полного привода, теперь благодаря новой версии Winter Edition стоимость такой конфигурации снизилась до 1 729 000 рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Мандрыкин рассказал о жизни после страшного ДТП
После аварии в Брянске вратарь оказался прикованным к постели Бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин рассказал в эксклюзивном интервью АиФ.ru о жизни после страшного ДТП.
Аргументы и Факты 16 сентября в 17:12
Кино
Вышел трейлер хоррора «В высокой траве» по Стивену Кингу
Потоковый сервис Netflix представил трейлер фильма ужасов «В высокой траве», снятого по одноименной новелле Стивена Кинга и Джо Хилла.
Культуромания вчера в 15:11
Наука
В России появится система слежения за поведением водителей
Известия вчера в 21:24
Экономика
Горнодобычу ставят в безотходное положение
Согласно проекту ежегодного экологического госдоклада Минприроды, в 2018 году в России образовалось 7,2 млрд тонн отходов.
Коммерсантъ вчера в 18:01
Технологии
Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС вчера в 05:54
Политика
Госдеп анонсировал возвращение посла США в Белоруссию
США и Белоруссия готовятся восстановить дипломатические представительства в своих странах на уровне послов, заявил 17 сентября заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске.
Газета.Ru вчера в 16:18
Наука
В организме 97% немецких детей обнаружили 11 видов микропластика
Одиннадцать видов микрочастиц ядовитого пластика обнаружили в организмах 97% немецких детей.
Ugpressa.ru вчера в 15:51