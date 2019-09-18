Белоруссия и Украина расцветут, когда станут единым с Россией государством, заявил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Владимир Жириновский.

с чего всё началось

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России. Об этом 18 сентября сообщает «РИА Новости». По словам парламентария, объединение нужно начинать с Белоруссии.

Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России

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