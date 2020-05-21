Общество

РБКРБКЖириновский предложил продать мумию Ленина

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимира Ленина, находящуюся в Мавзолее на Красной площади.
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Жириновский предложил продать мумию Ленина

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Жириновский предложил продать мумию Ленина: покупатели найдутся

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Sport24.ruвчера в 07:42

Жириновский предложил продать «мумию» Ленина

РИА Новостивчера в 19:50
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За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
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В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков

Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
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Происшествия

Саратовские полицейские попросили надеть маску митрополита Лонгина

В числе нарушителей оказался митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, который пришел за покупками.
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Экономика

Китай пошел на беспрецедентный шаг из-за коронавируса

Власти Китая пошли на беспрецедентный шаг в экономике из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:10
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Медведева попросили рассказать, что он думает об ограничительных мерах в период изоляции на онлайн-конференции Startup Village.
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Наука

Обыкновенные лангусты оказались самыми шумными животными на Земле

Океанологи обнаружили, что европейские лангусты оказались самыми шумными животными Земли – трение их усиков можно услышать или почувствовать на расстоянии около трех километров от них.
ТАСС Наука вчера в 11:07
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Авто

Новый седан Acura TLX получит «заряженную» версию

Японская компания Acura определилась с датой дебюта своего нового седана TLX.
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Политика

Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

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В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

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Финансы

Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций

Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты.
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В «Монако» планируют сократить расходы на зарплаты, продав 30 игроков. На трансферах монегаски хотят заработать около 50 миллионов евро.
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Помпео назвал дату выхода США из Договора по открытому небу

Глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, передаёт ТАСС.
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Наука

Суперкомпьютер назвал причину исчезновения неандертальцев

Суперкомпьютер назвал наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.
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В рейтинг самых богатых наследников вошла дочь краснодарского миллиардера Сергея Галицкого.
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Общество

Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов

Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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В России за сутки коронавирусом заболели еще 8894 человека

За прошедшие сутки в России официально подтверждены 8894 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Общество

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Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
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В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию

Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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Мэрилин из «Брата-2» рассказала, как готовилась к роли

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Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
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Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
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В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине

Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
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75 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Татарстане

В Татарстане за последние сутки выявлено 75 новых фактов заражения Covid-19.
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Общество

Названа дата всероссийского онлайн-выпускного в вузах

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах ориентировочно пройдет 4 июля.
Lenta.ru 03:59
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Российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства.
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