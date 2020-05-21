Общество
КомпанияЖириновский предложил продать мумию Ленина для пополнения бюджета
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимира Ленина, которая находится в мавзолее на Красной площади. Об этом политик написал в своем Twitter. В посте Жириновский сравнивает эту сделку со сделками на арт-рынке и отмечает ее полезность для российского бюджета.
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Коммунистов России оскорбило предложение Жириновского продать мумию Ленина
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