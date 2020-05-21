Общество

КомпанияКомпанияЖириновский предложил продать мумию Ленина для пополнения бюджета

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимира Ленина, которая находится в мавзолее на Красной площади. Об этом политик написал в своем Twitter. В посте Жириновский сравнивает эту сделку со сделками на арт-рынке и отмечает ее полезность для российского бюджета.
Читать в источнике
Комментировать506

Подробнее о событии

Жириновский предложил продать мумию Ленина

РБКвчера в 22:50

Жириновский предложил пополнить бюджет, продав «мумию» Ленина

URA.Ruвчера в 20:16

Жириновский предложил продать мумию Ленина: покупатели найдутся

Новый Деньвчера в 05:04

Коммунистов России оскорбило предложение Жириновского продать мумию Ленина

Говорит Москвавчера в 08:11

Жириновский предложил продать мумию Ленина коммунистам

SM Newsвчера в 08:02

Кафельников высмеял предложение Жириновского продать мумию Ленина

Sport24.ruвчера в 07:42

Жириновский предложил продать «мумию» Ленина

РИА Новостивчера в 19:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 05:37, Ашберн
Происшествия

Следовательницу по особо важным делам задержали с взяткой у здания МВД

В Петербурге задержали 43-летнюю следовательницу по особо важным делам при получении взятки у здания регионального управления МВД.
Lenta.ru 05:02
10
Общество

В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

РИА Новости 19 мая в 04:59
226
Происшествия

Под Житомиром владелец пруда застрелил семерых бойцов нацгвардии Украины

Среди погибших действующие военные нацгвардии Украины и киевский волонтер, сообщил информированный источник.
Взгляд.ру 05:19
Армия и оружие

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство

ТАСС 04:47
Общество

В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
Происшествия

В нацпарке «Земля леопарда» задержали браконьера с винтовкой Мосина

Оперативная группа госинспекторов приморского национального парка «Земля леопарда» задержала вооружённого нарушителя, сообщает сайт заповедника.
Аргументы и Факты вчера в 23:00
Политика

Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия вчера в 09:48
250
Наука

Исследователи обнаружили ген худобы

Группа учёных обнаружила ген, который играет роль в организме у людей, которые не следят за своим рационом и не занимаются спортом, но при этом не набирают вес, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на New Atlas.В своей работу учёные проверли обширное исследование по всей геномной ассоциации с участием порядка 50 000 человек.
UfaTime.ru 04:01
5
Общество

Готовить граждан к голосованию по поправкам в Конституцию могут начать 1 июня

С 1 июня сотрудников избирательных комиссий города Москвы приглашают принять участие в поквартирных обходах с целью информировать граждан о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию на дому.
Вести Подмосковья 03:02
Здоровье

Спрогнозировано завершение пандемии коронавируса в Крыму

Российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму. Своими прогнозами эксперты поделились с РИА Новости.
Lenta.ru 04:39
7
Гаджеты

Чипсет AMD B550 официально представлен

Megaobzor.com вчера в 12:54
3
Общество

Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Уфа, 22 мая 2020, 08:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности.
REGNUM 01:33
33
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
1,9K
Политика

У главы СБУ нашли бизнес в Испании

У главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова журналисты программы «Схемы» нашли бизнес в Испании, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 05:21
Общество

В домах Подмосковья на несколько дней включат отопление

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил возобновить подачу отопления в дома и на социальные объекты.
Чехов Вид 05:08
Экономика

Бюджет Москвы потерял почти 70 млрд рублей доходов в апреле

Доходы от налога на прибыль организаций в апреле упали на 32,3%, или на 44,1 млрд руб. С начала года эти поступления снизились на 11,8%, до 338,4 млрд руб. НДФЛ и налог на прибыль составляют почти 85% всех налоговых поступлений в бюджет Москвы.
Коммерсантъ 02:35
5
Кино

Продюсер «Аватара» сообщил о возобновлении съёмок в Новой Зеландии

Американский кинопродюсер Джон Ландау сообщил о том, что съёмочная команда возвращается к работе в Новой Зеландии после снятия в стране запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
News.ru 04:26
Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Коммерсантъ 05:27
6
Наука

Незначительные тренировки снижают риск рака молочной железы

Экономика сегодня 05:05
11
Общество

Карантин в Краснодарском крае продлен до 6 июня

Режим карантина, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен в Краснодарском крае до 6 июня, говорится в заявлении губернатора региона Вениамина Кондратьева.
МИР 24 вчера в 08:07
982
Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
5
Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
137
Общество

В Минздраве оценили сроки появления вакцины от коронавируса

По словам министра, первые результаты испытаний вакцины станут известны в конце июля.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:44
414
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
206
Происшествия

В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19

Всего, по данным регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Алтайском крае на 21 мая зарегистрировано 1111 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 137 детей до 17 лет включительно.
Российская газета вчера в 03:35
3
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
2,8K
Авто

Бюджетные модели Ravon со значком Chevrolet добрались до дилеров

В Беларуси стартовали продажи автомобилей Chevrolet, которые ранее продавались под другим брендом Ravon.
Российская газета 02:42
Экономика

Сечин переназначен главой «Роснефти» на 5 лет

Совет директоров «Роснефти» утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании еще на пять лет, следует из сообщения центра раскрытия корпоративной информации.
Ведомости 03:00
208
Шоу-бизнес

Попавший в больницу экс-супруг Лолиты рассказал о своем состоянии

Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов впервые прокомментировал свое состояние после госпитализации.
ФАН вчера в 18:54
Происшествия

В МВД сообщили о возбуждении дела об организации занятия проституцией

RT на русском 04:48
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Ильич Ленин
Российский революционер
Российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное