Общество
Газета.RuЖириновский предложил простить долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Об этом он написал в своем Twitter.
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«Загнали граждан в кабалу»: Жириновский призвал списать долги россиян перед МФО
Телеканал 360°вчера в 23:58
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