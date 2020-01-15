Общество

Газета.RuГазета.RuЖириновский предложил простить долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Об этом он написал в своем Twitter.
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Жириновский предложил простить долги россиян по микрозаймам

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Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам

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Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

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Газета.Ru вчера в 13:46
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