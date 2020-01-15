Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Об этом он написал в своем Twitter.

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Политика В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу Комитет по разведке в палате представителей получил новые доказательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа для предоставления Сенату, сообщил глава комитета Адам Шифф в письме главе судебного комитета Джерри Надлеру.

Политика Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.

Экономика Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.