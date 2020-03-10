Политика
ФедералПрессЖириновский предложил провести досрочные выборы президента и Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия новой Конституции провести досрочные выборы парламента и президента России. Об этом политик заявил журналистам перед пленарным заседанием Госдумы.
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Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы.
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.РИА Новости04:44
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