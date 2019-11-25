Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
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с чего всё началось

Оборонный наказ: россиянам хотят разрешить все способы защиты жизни

Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить еще одним пунктом — о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Известиявчера в 16:01

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Адвокат объяснил, почему в России не нужно смягчать правила самообороны

URA.Ruвчера в 23:32

Жириновский предложил изменить пределы самообороны

РБКвчера в 20:33

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

Известиявчера в 23:44

Жириновский предложил изменить правила самообороны

Коммерсантъвчера в 21:21

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

РИА Новостивчера в 22:00

Жириновский предлагает расширить границы самообороны

Московский Комсомолецвчера в 18:24

«Известия»: Жириновский предложил расширить границы самообороны

ТАССвчера в 18:01
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Экономика

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
Ведомости вчера в 17:08
Общество

Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию

Первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района на западном побережье острова официально ввели в эксплуатацию в понедельник, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Известия 23 ноября в 20:32
Финансы

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях и выразил уверенность в стабильности российской валюты в перспективе.
ФАН вчера в 20:09
Происшествия

Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми

Известия 00:03
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service вчера в 08:14
Политика

Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской

Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
РИА Новости вчера в 09:58
Политика

WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге сведений по химической атаке в Сирии

Организация WikiLeaks рассекретила информацию о подлоге ОЗХО данных, касающихся химической атаки в САР.
Журналистская правда вчера в 11:55
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Общество

Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вести.Ru вчера в 14:27
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Наука

Ученые узнали, как пчелы используют крылья, чтобы выбраться из воды

Исследования показали, что пчелы значительно эволюционировали: раньше, падая в воду, насекомые тонули, не зная, как выбраться, однако теперь они научились использовать для спасения крылья.
Gazeta.SPb 23 ноября в 15:31
Кино

Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном

Создатель фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер подтвердил, что во время работы над картиной у него действительно возникали производственные конфликты с продюсерами Джеймсом Кэмероном и Дэвидом Эллисоном, но он все же смог в значительной степени отстоять свое режиссерское видение.
Kinonews.ru 23 ноября в 02:30
Шоу-бизнес

Организаторы Дрезденского оперного бала «унизили» Яну Рудковскую

Рудковская не одобрила положение дел и устроила скандал.
RuNews24.ru вчера в 14:50
Музыка

Участник детского «Евровидении» от Казахстана Ержан Максим занял второе место

Участник детского «Евровидение» от Казахстана Ержан Максим с песней Armany nan Qalma занял второе место.
Комсомольская правда вчера в 13:43
Футбол

Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку

Болельщики голландского клуба «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, призывают российского специалиста подать в отставку после серии неудовлетворительных результатов.
RT на русском вчера в 14:11
Политика

Киевский политик назвал Украину «святой землей протославян»

Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
РИА Новости вчера в 21:19
Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
RT на русском вчера в 19:44
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Ru 22 ноября в 03:15
Политика

Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму

Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Известия вчера в 22:10
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 1:0

Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:54
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:29
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Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru вчера в 18:29
Армия и оружие

Джонсон опроверг сообщения о сокращении численности британской армии

ТК Звезда вчера в 10:46
Общество

Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане

Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
ФАН вчера в 22:58
Политика

Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
РИА Новости вчера в 19:17
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 23 ноября в 17:38
Хоккей

«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Ак Барсу»

LiveSport.ru вчера в 09:19
Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу

В первом матче российские «пляжники» победили команду Сенегала (8:7). Чемпионат мира по пляжному футболу 2019.
Sport24.ru вчера в 15:37
Авто

Kia презентовал новый кроссовер Kia KX3

Компания KIA объявила старт продаж нового небольшого кроссовера KIA KX3.
Новые автомобили 22 ноября в 06:54
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