Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
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с чего всё началось

Оборонный наказ: россиянам хотят разрешить все способы защиты жизни

Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить еще одним пунктом — о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
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Жириновский предложил изменить правила самообороны

Коммерсантъ21:21

Жириновский предложил изменить пределы самообороны

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URA.Ru18:05

«Известия»: Жириновский предложил расширить границы самообороны

ТАСС18:01

Без превышения: в России предложили расширить право на самооборону

РЕН ТВ17:49

Жириновский предлагает расширить границы самообороны

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