Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить еще одним пунктом — о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

с чего всё началось

Вы хотите, чтобы у нас было как в США? Посмотрите, что у них происходит: то и дело кто-то в кого-то то в школах, то на улице стреляет.

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — сказал лидер ЛДПР «Известиям».

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