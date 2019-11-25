Политика
ИзвестияЖириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны
«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — сказал лидер ЛДПР «Известиям».
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Вы хотите, чтобы у нас было как в США? Посмотрите, что у них происходит: то и дело кто-то в кого-то то в школах, то на улице стреляет.
— Николай Коломейцев, российский политикInfox.ru 01:04
с чего всё началось
Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить еще одним пунктом — о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.Известиявчера в 16:01
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Путешествия
Названы самые популярные направления отдыха россиян на Новый год
Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за пределами России — Таиланд, Турция и ОАЭ.
Авто
Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России
Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался.
Политика
Экс-«народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку
Бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха оказался шпионом.
Космос
Преемник робота Федора получил имя «Артем»
Преемник робота Федора по имени Артем станет пилотом, который будет "нажимать кнопки и выполнять определенные операции", сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Ракетный крейсер Северного флота РФ «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун, где российская группа ВМФ примет участие в первых совместных военно-морских учениях с ЮАР и Китаем, сообщает Интерфакс.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Культура
Вайкуле отругала зрителей за аплодисменты на «Золотом Граммофоне»
Во время вручения «золотого граммофона» зрители повели себя скромно. Однако звезда нашла, что ответить.
Общество
Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным
Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Экономика
Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах
Примерно 200 тысяч рублей - столько россияне хранят в среднем на депозите в банке. Фактически это деньги "на черный день".
Происшествия
Два пассажирских автобуса столкнулись в Красноярске: есть пострадавшие
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД, два маршрутных автобуса столкнулись сегодня, 25 ноября, на улице Крупской.
Кино
Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» могут перенести
Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» на телеканале «Россия-1» могут перенести на весну.
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Две недели проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Политика
Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе
Международный общественный трибунал, призванный рассмотреть провокацию украинских военных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, состоится весной 2020 года, передает РИА Новости.
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Общество
Авиакомпания Finnair отменила рейсы в РФ из-за забастовки
Финская авиакомпания Finnair 25 ноября отменяет около 300 рейсов, в том числе в РФ, из-за забастовки сотрудников финской почты.
Наука
В Японии научились определять наличие 13 видов рака по капле крови
В Японии ученые научились с точностью до 99 процентов определять наличие 13 видов рака по капле крови.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье
Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Политика
Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).