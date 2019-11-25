Политика

ИзвестияИзвестияЖириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — сказал лидер ЛДПР «Известиям».
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Николай Коломейцев
Вы хотите, чтобы у нас было как в США? Посмотрите, что у них происходит: то и дело кто-то в кого-то то в школах, то на улице стреляет.
— Николай Коломейцев, российский политикInfox.ru 01:04
с чего всё началось

Оборонный наказ: россиянам хотят разрешить все способы защиты жизни

Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить еще одним пунктом — о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Известиявчера в 16:01

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В Госдуме предложили расширить границы самообороны

РЕН ТВ01:54

Жириновский предложил изменить правила самообороны

Коммерсантъвчера в 21:21

Адвокат объяснил, почему в России не нужно смягчать правила самообороны

URA.Ruвчера в 23:32

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

Известиявчера в 23:44

Жириновский предложил расширить границы разрешенной самообороны

РИА Новостивчера в 22:45

Жириновский предложил изменить пределы самообороны

РБКвчера в 20:33

«Известия»: Жириновский предложил расширить границы самообороны

ТАССвчера в 18:01
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Путешествия

Названы самые популярные направления отдыха россиян на Новый год

Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за пределами России — Таиланд, Турция и ОАЭ.
RT на русском вчера в 21:00
Авто

Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России

Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Происшествия

Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался.
Lenta.ru вчера в 03:12
Происшествия

Дворники устроили массовую драку в центре Москвы

ТАСС 00:59
Политика

Экс-«народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку

Бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха оказался шпионом.
REGNUM 00:17
Космос

Преемник робота Федора получил имя «Артем»

Преемник робота Федора по имени Артем станет пилотом, который будет "нажимать кнопки и выполнять определенные операции", сообщает ТАСС.
Народные новости 01:29
Армия и оружие

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Ракетный крейсер Северного флота РФ «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун, где российская группа ВМФ примет участие в первых совместных военно-морских учениях с ЮАР и Китаем, сообщает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 10:02
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 22 ноября в 03:15
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости вчера в 14:18
Культура

Вайкуле отругала зрителей за аплодисменты на «Золотом Граммофоне»

Во время вручения «золотого граммофона» зрители повели себя скромно. Однако звезда нашла, что ответить.
iReactor вчера в 13:22
Общество

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:07
Экономика

Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

Примерно 200 тысяч рублей - столько россияне хранят в среднем на депозите в банке. Фактически это деньги "на черный день".
Газета.Ru 01:40
Происшествия

Два пассажирских автобуса столкнулись в Красноярске: есть пострадавшие

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД, два маршрутных автобуса столкнулись сегодня, 25 ноября, на улице Крупской.
REGNUM 00:56
Кино

Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» могут перенести

Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» на телеканале «Россия-1» могут перенести на весну.
БИЗНЕС Online вчера в 23:00
Космос

К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит

«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Rambler News Service 22 ноября в 13:51
Экономика

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Коммерсантъ вчера в 17:44
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Две недели проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 16:56
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 23 ноября в 22:37
Политика

Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе

Международный общественный трибунал, призванный рассмотреть провокацию украинских военных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, состоится весной 2020 года, передает РИА Новости.
Российская газета 01:44
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча

Вести.Ru вчера в 13:43
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Московский Комсомолец вчера в 10:21
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 23 ноября в 17:38
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Общество

Авиакомпания Finnair отменила рейсы в РФ из-за забастовки

Финская авиакомпания Finnair 25 ноября отменяет около 300 рейсов, в том числе в РФ, из-за забастовки сотрудников финской почты.
News.ru вчера в 14:24
Наука

В Японии научились определять наличие 13 видов рака по капле крови

В Японии ученые научились с точностью до 99 процентов определять наличие 13 видов рака по капле крови.
Ugpressa.ru вчера в 23:37
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье

Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
RT на русском 01:20
Политика

Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
REGNUM 23 ноября в 06:35
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
ТК Звезда вчера в 02:09
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