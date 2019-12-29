Политика

РБКРБКЖириновский предложил «разгрузить» обязанности президента

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства». Об этом сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
«Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», — написал парламентарий в своем Telegram-канале
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