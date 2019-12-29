с чего всё началось

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства». Об этом сообщает «РИА Новости».

Происшествия Россиянка пострадала в ДТП с автобусом, перевернувшимся в Эстонии Ранее Sputnik Эстония сообщил, что автобус фирмы Eccolines, следовавший из Петербурга в Таллин, в ночь на воскресенье съехал в кювет на шоссе, ведущим из Нарвы в столицу Эстонии, пострадали девять человек, их доставили в больницу.

Единоборства Федор Емельяненко может провести бой в Москве Руководитель Bellator Скотт Кокер после победы российского бойца Федора Емельяненко над американцем Куинтоном Джексоном сообщил, что Последний Император свой следующий поединок может провести на родине в Москве.

Общество Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны в 2020 году Всего на конец 2019 года из 39 полигонов твердых бытовых отходов в Московской области были закрыты 28, оставшиеся 11 полигонов планируют закрыть к 2021 году.

Футбол Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако» Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.

Политика Посол России в Польше был вызван в польский МИД Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.

Армия и оружие США усилили военную активность у берегов Чукотки Ранее на итоговой коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу сообщил о подготавливаемой США к 2022 году антироссийской инициативы «четыре по тридцать», которая предусматривает наращивание сил в Европе по схеме: в 30-суточную готовности иметь к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

Культура Tesla Cybertruck снялся в клипе Клип, судя по всему, снимался на площадке аукционных авто, и в этом антураже даже видавшие виды старая, но тюнигованная BMW 3-series выглядит весьма впечатляюще.

Хоккей Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хейтон извинился перед россиянами за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на чемпионате мира в Чехии.