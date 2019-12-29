с чего всё началось

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства». Об этом сообщает «РИА Новости».

Единоборства Александр Емельяненко прокомментировал победу брата Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко отреагировал на победу брата Федора в поединке с Куинтоном Джексоном.

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

Политика Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".

Политика Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанных с транзитом газа после 1 января.

Шоу-бизнес Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику Известный российский фигурист Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой, рожденной в браке со своей супругой актрисой Анастасией Заворотнюк.

Фигурное катание Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.

Политика Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.