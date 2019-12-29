с чего всё началось

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства». Об этом сообщает «РИА Новости».

Политика Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.

Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.

Общество В Москве началось прощание с Волчек В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Происшествия Автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии.

Общество Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута» Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.

Наука Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни Исследования проведенные на животных показали, что прерывистое голодание приводит к следующим позитивным сдвигам в организме, перечисляют авторы: улучшается регуляции глюкозы, уходит брюшной жир, снижается артериальное давление и частота сердечных сокращений, улучшается память и двигательные функции.

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Происшествия Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 28 Ранее сообщалось о 16 погибших в результате стихийного бедствия. Тайфун «Фанфон» обрушился на Висайские острова на Филиппинах 24 декабря.

Шоу-бизнес Годовалую дочь Заворотнюк вывели на лед Муж тяжелобольной актрисы Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк, сообщает StarHit.

Происшествия На Сахалине раздетую женщину проволокли по подъездной лестнице В сети появилось видео, где мужчина волочет по лестнице, ведущей в подъезд, женщину в одном нижнем белье. Об этом сообщает sakhalin.info.