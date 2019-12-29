Политика
РБКЖириновский предложил «разгрузить» обязанности президента
Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства». Об этом сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
«Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.Телеканал 360°01:43
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Жириновский предложил «разгрузить» президента России через новую должность
Царьград27 декабря в 11:58
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:47, Ашберн
Политика
Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной
Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
Политика
Путин подписал закон об информировании граждан о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому граждане получают право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.
Единоборства
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Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Общество
В Москве началось прощание с Волчек
В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке
В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
Происшествия
Автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии
Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии.
Происшествия
Неизвестный с мачете напал на прихожан синагоги в Нью-Йорке
Не менее пяти человек пострадали в результате нападения вооруженного мачете мужчины на прихожан синагоги в округе Рокленд (Монси), пригород Нью-Йорка.
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Форвард ЦСКА Чалов может перейти в «Брайтон» уже в январе
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Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»
Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
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Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Игры
Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption
Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
Наука
Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни
Исследования проведенные на животных показали, что прерывистое голодание приводит к следующим позитивным сдвигам в организме, перечисляют авторы: улучшается регуляции глюкозы, уходит брюшной жир, снижается артериальное давление и частота сердечных сокращений, улучшается память и двигательные функции.
Политика
В МИД России появился новый департамент по информационной безопасности
В Министерстве иностранных дел России создан 42-й департамент, который будет курировать работу в области международной информационной безопасности.
Общество
В Британии по ошибке опубликовали адреса получателей госнаград
Кабинет министров Великобритании по ошибке опубликовал список удостоившихся новогодних государственных наград с адресами получателей.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Происшествия
Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 28
Ранее сообщалось о 16 погибших в результате стихийного бедствия. Тайфун «Фанфон» обрушился на Висайские острова на Филиппинах 24 декабря.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Заворотнюк вывели на лед
Муж тяжелобольной актрисы Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк, сообщает StarHit.
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Видаль подал в суд на «Барселону» за невыплату премиальных
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В сети появилось видео, где мужчина волочет по лестнице, ведущей в подъезд, женщину в одном нижнем белье. Об этом сообщает sakhalin.info.
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Число жертв теракта в Сомали превысило 90
Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.
Хоккей
Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России
Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.
Авто
В России назвали самые популярные кроссоверы стоимостью 4-5 млн рублей
В России самым популярным кроссовером со средневзвешенной ценой от 4 до 5 млн руб. стал Volkswagen Touareg.
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Продюсер «Ласкового мая» Разин пообещал засудить Малахова
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