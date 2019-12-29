Политика
Газета.RuЖириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его мнению, это поможет "разгрузить" обязанности российского лидера.
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Жириновский предложил «разгрузить» президента России через новую должность
Царьград27 декабря в 11:58
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