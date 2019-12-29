Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его мнению, это поможет "разгрузить" обязанности российского лидера.

Единоборства Федор Емельяненко нокаутом победил Джексона на турнире Bellator Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в первом раунде победил американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.

Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.

Музыка Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров Проект вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена Lindemann, недавно разродившийся вторым альбомом F & M, продолжает публиковать весьма кинематографичные клипы на песни из него.

Хоккей Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.

Общество Протестующие заблокировали бывшим бойцам «Беркута» выезд из СИЗО Протестующие заблокировали выезды из СИЗО в Киеве, где находятся три бывших бойца спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.

Общество Британский посол описал Россию в трех словах Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.

Здоровье В Самаре гомосексуалам запретили сдавать кровь Самарская областная клиническая станция переливания крови запретила гомосексуалам сдавать кровь, о чем оповестила доноров на своем сайте, сообщает URA.RU.

Фигурное катание Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.

Здоровье Врачи перечислили витамины, способные отсрочить старость Медики выяснили, что существуют витамины, которые способны замедлить укорочение теломер – фрагментов ДНК, длинна которых определяет продолжительность жизни.

Общество В России с нового года меняются правила регистрации автомобилей Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.

Общество Путин подписал закон об увеличении МРОТ Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.

Футбол «Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью «Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 20-го тура английской премьер-лиги — 2:2. За хозяев поля забили Марио Вранчич и Серж Орье (автогол).

Политика Колонна с удерживаемыми в ДНР лицами выехала к месту обмена пленными Автоколонна с удерживаемыми в Донецкой народной республике в результате конфликта лицами выехала в воскресенье из Западной исправительной колонии в Макеевке к месту проведения первого за два года обмена пленными.