Политика

Газета.RuГазета.RuЖириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его мнению, это поможет "разгрузить" обязанности российского лидера.
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