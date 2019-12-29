Политика
Lenta.ruЖириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента, «чтобы разгрузить главу государства». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
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с чего всё началось
«Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.Телеканал 360°01:43
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Жириновский предложил «разгрузить» президента России через новую должность
Царьград27 декабря в 11:58
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
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