Политика

Lenta.ruLenta.ruЖириновский предложил сократить новогодние праздники

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сократить новогодние праздники для россиян.
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Жириновский предложил Путину сделать новогодние праздники с 31 декабря по 2 января

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о ряде идей, которые поддерживает партия, в том числе - об объявлении 31 декабря выходным днем при сокращении продолжительности новогодних каникул.
ТАССвчера в 15:15

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Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

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Жириновский предложил Путину сократить праздники с 31 декабря по 2 января

News.ruвчера в 15:30

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

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URA.Ruвчера в 15:47

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Московский Комсомолецвчера в 17:08

Жириновский предложил Путину сделать новогодние праздники с 31 декабря по 2 января

ТАССвчера в 15:15
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
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