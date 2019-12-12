Политика
Lenta.ruЖириновский предложил сократить новогодние праздники
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сократить новогодние праздники для россиян.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о ряде идей, которые поддерживает партия, в том числе - об объявлении 31 декабря выходным днем при сокращении продолжительности новогодних каникул.ТАССвчера в 15:15
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Жириновский посоветовал Путину сделать новогодние праздники по 2 января
Московский Комсомолецвчера в 17:08
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