Общество

Российская газетаРоссийская газетаЖириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Об этом он написал в своем Twitter.
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Жириновский предложил списать долги россиян по микрокредитам

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