Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Об этом он написал в своем Twitter.

Политика В Курске прокомментировали отставку Правительства РФ В Курском отделении «Единой России» проводилась встреча с руководителями СМИ, когда поступила информация об отставке Правительства РФ.

Технологии Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".

Политика Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства.

Политика Путин анонсировал проект «Доступный интернет» Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.

Общество Мужчина попросил суд разрешить сразиться на мечах с бывшей женой Житель американского штата Канзас попросил судью из Айовы устроить «суд поединком», в рамках которого он мог бы сразиться на мечах со своей бывшей женой и ее адвокатом.

Общество Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.