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Российская газетаЖириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Об этом он написал в своем Twitter.
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Эксперт: Если долги россиян спишут - «микрокредиты» разорятся, а люди не смогут выжить
Комсомольская правда03:28
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