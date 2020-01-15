Общество

Российская газетаРоссийская газетаЖириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Об этом он написал в своем Twitter.
Читать в источнике
Комментировать1122

Подробнее о событии

Жириновский предложил списать долги россиян по микрокредитам

Газета.Ru03:53

Жириновский предложил списать кредитные долги россиян

РИА Новостивчера в 22:27

Жириновский предложил списать россиянам 40 млрд рублей долгов по кредитам

ТАСС01:54

Жириновский заявил о необходимости списать долги россиян по микрокредитам

РБК00:42

Жириновский предложил простить долги россиян по микрозаймам

URA.Ru00:26

Жириновский призвал списать 40 млрд долгов россиян по кредитам

Московский Комсомолецвчера в 22:47

Эксперт: Если долги россиян спишут - «микрокредиты» разорятся, а люди не смогут выжить

Комсомольская правда03:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 08:12, Ашберн
Общество

В России вводят бесплатное горячее питание ученикам начальной школы

Piter.tv 04:36
Происшествия

В «Москве-Сити» захватили заложника

Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Lenta.ru 06:54
Общество

Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты

В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
Газета.Ru 06:17
Общество

В России урежут пенсии в 2020 году

Некоторых российских пенсионеров в наступившем 2020 году ждет сокращение пенсионных выплат.
Primpress.ru вчера в 13:30
Политика

Путин предложил наделить Госдуму правом формировать Правительство

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего Послания Федеральному Собранию предложил доверить Государственной Думе не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьер-министра, подчеркнув, что это большая ответственность.
Парламентская газета 05:20
Финансы

Курс доллара снизился до 61,39 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля.
ТАСС 02:11
Армия и оружие

Халифа Хафтар назвал условия подписания договора о перемирии в Ливии

Ранее сообщалось, что командующий Ливийской национальной армии отказался от подписания в Москве перемирия с Правительством национального согласия, которое находится в Триполи.
Военное дело 04:33
Экономика

Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Lenta.ru 07:08
Общество

Путин предложил поменять порядок приема студентов в медицинские вузы

Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.
Znak.com 04:44
Единоборства

Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

Коммерсантъ вчера в 20:38
Экономика

Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина

Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.
Известия 07:11
Политика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 13 января в 01:50
Общество

Беглов принял участие в церемонии оглашения послания Путина Федеральному собранию

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии оглашения послания Путина Федеральному собранию.
Невские Новости 04:13
Авто

Bentley завершает производство седана Mulsanne

Последним аккордом в истории седана станет серия, состоящая из машин, Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner, которая посвящена окончанию выпуска, и силовой установке V8 6¾, отметивший в прошлом году отметил своё 60-летие.
CarsWeek.ru вчера в 12:14
Происшествия

СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье

Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
РБК 08:03
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес две операции с начала года

Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Газета.Ru вчера в 08:28
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G получит 100-кратный зум, 16 ГБ ОЗУ и eSIM

Как известно, в линейке флагманов южнокорейской компании будет три модели, которые получат названия Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Plus и Samsung Galaxy S20 Ultra.
Astera вчера в 04:14
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Футбол

Тедеско рассказал, кто удивил его больше всего после отпуска

Айртон удивил больше всех, да, не ожидали, что из отпуска он вернется блондином.
Спорт-Экспресс 05:08
Политика

Путин потребовал сформировать систему экологического мониторинга

Президент России Владимир Путин требует сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.
Народные новости 05:28
Кино

Объявлен актёрский состав сериала Amazon «Властелин колец»

REGNUM вчера в 17:35
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Автомобильный бренд Genesis, разрабатывающий премиальные машины, провёл презентацию инновационного кроссовера Genesis GV80, который станет первым в истории компании.
Car.ru 02:15
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Кино

Вышел трейлер фильма «Морбиус: Живой вампир» с Джаредом Лето

Культуромания 13 января в 13:44
Политика

И без того «скромные» зарплаты украинских министров подняли еще выше

Бедные украинские министры страдают и терпят лишения, поэтому им решили поднять зарплату.
Новостной фронт 07:09
Политика

Путин заявил, что Россия впервые в истории лидирует в сфере вооружения

Президент РФ Владимир Путин в своем в послании Федеральному собранию заявил, что России удалось впервые в истории стать мировым лидером в сфере вооружения.
Инфорос 06:01
Культура

Сериал «Ты» продлен на третий сезон

Inc-news.ru 05:56
Политика

Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное

Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства.
РБК 07:01
Экономика

ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме

По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 12 января в 07:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное