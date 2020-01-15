Общество

Российская газетаРоссийская газетаЖириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Об этом он написал в своем Twitter.
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