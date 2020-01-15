Общество

REGNUMREGNUMЖириновский предложил списать кредитные долги граждан РФ

По мнению Жириновского, микрокредиты «загоняют граждан в финансовую кабалу». Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал «иго» ростовщиков и заявил, что ситуация с микрозаймами в РФ будет только ухудшаться.
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Жириновский заявил о необходимости списать долги россиян по микрокредитам

РБК00:42

Жириновский предложил простить долги россиян по микрозаймам

URA.Ru00:26

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

РИА Новостивчера в 22:27

«Загнали в кабалу»: Жириновский захотел списать долги граждан у коллекторов. Народ сделал встречное предложение

Царьградвчера в 23:25

Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам

Комсомольская правдавчера в 23:22

Жириновский призвал списать 40 млрд долгов россиян по кредитам

Московский Комсомолецвчера в 22:47

Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам

Газета.Ruвчера в 23:58
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Здоровье

В обреченном на ликвидацию роддоме в Армении медики работают бесплатно

Медики в роддоме села Ачаджур в Армении, приговоренном к закрытию, принимают роды, не надеясь получить зарплату.
Красная весна 13 января в 14:52
Политика

Появилось видео попадания двух иранских ракет в украинский Boeing

ТВ Центр 00:00
Политика

Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
Известия 13 января в 23:16
Происшествия

В Петербурге пенсионер пожаловался на избиение врачом скорой помощи

В Санкт-Петербурге пенсионер пожаловался в полицию на врача скорой помощи, пишет «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 09:05
Политика

Россия признана второй по могуществу среди стран мира

По темпам роста экономики Россия сохранила за собой 12-е место. В списке лучших государств РФ заняла 23-е место, США оказались на седьмом.
Аргументы и Факты 01:32
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Политика

Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
ТАСС вчера в 16:01
Спорт

Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играх

Мужская сборная России не сумела выйти в основной раунд чемпионата Европы по гандболу и пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.
ТАСС Спорт 13 января в 16:47
Политика

В деле по импичменту Трампу появились новые доказательства

Новые доказательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа переданы судебному комитету палаты представителей, заявил глава комитета по разведке в палате представителей Адам Шифф 15 января, сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 23:19
Армия и оружие

Генерал ВСУ рассказал, как в 2014 году Крым мог остаться украинским

У украинских военных в 2014 году был план, реализация которого могла бы сохранить Крым в составе Украины.
РИА Новости Крым 13 января в 11:01
Хоккей

Пять очков Панарина принесли победу «Рейнджерс»

Кубань-Информ вчера в 06:21
Экономика

Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Рамблер 01:08
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru вчера в 15:42
Общество

Меган Маркл не участвовала в переговорах с Елизаветой II

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой Елизаветой II.
Газета.Ru 00:57
Экономика

Минпромторг предлагает снизить ориентир по доле отечественных лекарств в потреблении

Предлагает министерство снизить и план на 2024 г. – с 53 до 36,4%, и планы, касающиеся доли отечественных медицинских изделий на рынке: в 2020 г. с 40 до 25%, а в 2024 г. с 45 до 30%.
Ведомости вчера в 16:33
Общество

В метро Петербурга сломалась система пополнения проездных билетов

В среду, 15 января, стало известно, что на всех станциях метро в Петербурге отказала система пополнения проездных билетов.
Форпост Северо-Запад 01:37
Общество

Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы

В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.
Lenta.ru 01:11
Экономика

Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
РИА Новости вчера в 01:28
Кино

В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»

Американский актер Стэн Кирш, наиболее известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
Известия вчера в 23:17
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Вести.Ru 01:33
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой

Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Гаджеты

В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

iXBT.com вчера в 22:31
Экономика

Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Известия вчера в 03:44
Энергетика

В России в начале года растут цены на бензин и дизель

С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Ведомости вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл собирается давать против нее показания в суде

ФАН вчера в 21:55
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Взгляд.ру вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес две операции с начала года

Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Газета.Ru вчера в 08:28
Политика

Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Известия 00:04
Единоборства

Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест

Вести.Ru 00:46
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
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