Общество
Российская газетаЖириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок. С предложением политик выступил в своем Telegram-канале. Минималка, по его оценке, должна составлять 1 тысяче рублей в день, или 30 тысяч рублей в месяц.
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Жириновский предложил установить минимальную зарплату в 30 тысяч рублей
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С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
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Французская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции против полицейского насилия и расизма в Париже, которая переросла в беспорядки.
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ПолитРоссия вчера в 03:31
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РБК вчера в 15:53
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Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
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Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
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Агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг Украины до B3
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