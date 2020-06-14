с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок. С предложением политик выступил в своем Telegram-канале. Минималка, по его оценке, должна составлять 1 тысяче рублей в день, или 30 тысяч рублей в месяц.

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Происшествия В американской Атланте продолжаются протесты В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами. 289

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Общество Минздрав призвал россиян быть готовыми поменять планы на отдых Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что нельзя гарантировать полную безопасность от коронавирусной инфекции в том месте, где россияне планируют отдых. 212

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Политика Израиль назовет в честь Трампа поселение на Голанах Поселение будет названо в честь президента США Дональда Трампа, отметил Нетаньяху.

Политика Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико. 31

Общество Спецназовцы «Альфы» рассказали о штурме больницы в Буденновске Захват больницы в Буденновске Шамилем Басаевым произошел 25 лет назад, 14 июня 1995 года, и стал одним из самых крупных терактов в стране: более 1 000 заложников и 160 вооруженных боевиков.

Игры Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов Судя по всему, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования от инвесторов, так как в марте 2020 года Cloud Imperium Games сообщила о том, что ей удалось достигнуть суммы в $340 млн. 3

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Армия и оружие Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника». 64

Хоккей «Витязь» обменял Якупова в «Амур» на денежную компенсацию «Витязь» обменял нападающего Наиля Якупова в хабаровский «Амур». Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды.

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