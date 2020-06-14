Общество

Российская газетаРоссийская газетаЖириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок. С предложением политик выступил в своем Telegram-канале. Минималка, по его оценке, должна составлять 1 тысяче рублей в день, или 30 тысяч рублей в месяц.
Читать в источнике
Комментировать2K
с чего всё началось
«Это нужно сделать, чтобы любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, сразу понимал, он может рассчитывать максимум только на эту сумму», — написал парламентарий в своем Telegram-канале
.
Компания04:53

Подробнее о событии

Жириновский предложил установить минимальную зарплату в 30 тысяч рублей

ИА Красная Веснавчера в 22:19

В идее поднять зарплаты россиянам нашли серьезные минусы

URA.Ru02:48

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Газета.Ruвчера в 23:22

Жириновский предложил установить стандарт по зарплатам в России

РБКвчера в 22:36

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

РИА Новости05:12

Средняя зарплата - 70 тысяч рублей. Депутатам - по 500 тысяч: Жириновский предложил новый стандарт

Царьградвчера в 02:43

Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт

REGNUMвчера в 02:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Российская газета 05:20
1,1K
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
3,3K
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
289
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,6K
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
506
Общество

Минздрав призвал россиян быть готовыми поменять планы на отдых

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что нельзя гарантировать полную безопасность от коронавирусной инфекции в том месте, где россияне планируют отдых.
Ivbg.ru 06:55
212
Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 06:47
4,9K
Политика

Сатановский заявил, что США «захлопнули крышку гроба» над делом МН17

США «захлопнули крышку гроба» над делом МН17, отказавшись предоставлять дополнительные материалы по делу о крушении малайзийского Boeing-777.
ФАН вчера в 08:02
17
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском 06:26
932
Происшествия

В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково столкнулись два самолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 07:05
68
Политика

Израиль назовет в честь Трампа поселение на Голанах

Поселение будет названо в честь президента США Дональда Трампа, отметил Нетаньяху.
Газета.Ru 07:32
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
31
Происшествия

Молния попала в самолет, летящий из Москвы в Ульяновск

Молния попала в самолет, который направлялся из Москвы в Ульяновск.
Пятый канал 05:07
5
Общество

Собчак лишилась контракта с Mixit из-за скандала с изнасилованием

Слово и Дело 07:36
Общество

Спецназовцы «Альфы» рассказали о штурме больницы в Буденновске

Захват больницы в Буденновске Шамилем Басаевым произошел 25 лет назад, 14 июня 1995 года, и стал одним из самых крупных терактов в стране: более 1 000 заложников и 160 вооруженных боевиков.
iReactor 03:26
Политика

Путин: без сильной России мир был бы хуже и опаснее

Президент России Владимир Путин заявил, что многие за рубежом понимают, что без сильной и процветающей России мир был бы хуже и опаснее, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:25
1,7K
Армия и оружие

Крейсер США пытался следить за погружением беспилотника «Витязь»

News.ru 07:26
Игры

Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов

Судя по всему, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования от инвесторов, так как в марте 2020 года Cloud Imperium Games сообщила о том, что ей удалось достигнуть суммы в $340 млн.
CyberSport.ru 05:39
3
Общество

В России за сутки умерли 114 человек с коронавирусом

За последние сутки в России умерли 114 человек с коронавирусом.
Коммерсантъ вчера в 03:49
1
Общество

Олег Эргашев: Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается сложной

Вице-губернатор отметил, что в Петербурге очень высокий показатель тестирования на коронавирус — 371 исследование на 100 тысяч жителей.
Телеканал Санкт-Петербург 05:27
7
Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
374
Политика

Путин объяснил необходимость пунктов о МРОТ и пенсиях в Конституции

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Взгляд.ру 07:31
2
Армия и оружие

Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
64
Хоккей

«Витязь» обменял Якупова в «Амур» на денежную компенсацию

«Витязь» обменял нападающего Наиля Якупова в хабаровский «Амур». Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды.
Sport24.ru 05:50
Общество

Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса

Пальцев добавил, что сейчас специалисты обсуждают возможность создать вакцину против РНК, чтобы она воздействовала именно на основу коронавируса.
Lenta.ru 05:49
61
Общество

Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
12
Происшествия

В Новосибирской области за сутки 108 человек заразились коронавирусом

В Новосибирской области за сутки 108 человек заразились коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба на утро 14 июня.
Atas.info 01:14
1
Общество

Глава РГА рассказал, как будут заселять в номера пары, не состоящие в браке

Глава Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин рассказал, как отели будут заселять пары, у которых нет штампа в паспорте о заключении брака, пишет Российская газета.
Аргументы и Факты вчера в 08:10
Игры

Создатели «Ведьмака» готовят новую игру про оборотня Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest

Компанией Walkabout Games и разработчиками Different Tales был представлен тизер новой компьютерной игры Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest.
ВладТайм 06:12
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное