Общество
Российская газетаЖириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок. С предложением политик выступил в своем Telegram-канале. Минималка, по его оценке, должна составлять 1 тысяче рублей в день, или 30 тысяч рублей в месяц.
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с чего всё началось
«Это нужно сделать, чтобы любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, сразу понимал, он может рассчитывать максимум только на эту сумму», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.Компания04:53
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Жириновский предложил установить минимальную зарплату в 30 тысяч рублей
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