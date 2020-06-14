Общество
Газета.RuЖириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, минимальная зарплата в стране должна составлять 1 тыс. руб. в день, то есть 30 тыс. руб. в месяц.
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Минимальная зарплата — 30 тысяч рублей в месяц. Это 1 тысяча рублей в день. Средняя зарплата по стране — 70 тысяч рублей. Это значит, что среднее управленческое звено, инженеры, высококвалифицированные специалисты получают 150-200 тысяч рублей. А максимальная зарплата — 500 тысяч рублей.
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Жириновский предложил повысить минимальную зарплату до 30 тыс. рублей
Московский Комсомолецвчера в 21:15
Жириновский предложил установить минимальную зарплату в 30 тысяч рублей
ИА Красная Веснавчера в 22:19
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