Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, минимальная зарплата в стране должна составлять 1 тыс. руб. в день, то есть 30 тыс. руб. в месяц.

Авто 2% мощности автомобиля забирает кондиционер В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах. 105

Хоккей Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» в НХЛ Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", российский форвард Александр Овечкин стал победителем голосования болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в номинации "Лучшая гифка".

Происшествия На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе. 1,7K

Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,4K

Общество У главы Сургута выявили коронавирус Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. 73

Общество Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 306

Единоборства Кальвильо победила Джессику Ай в главном бою турнира UFC Лас-Вегас, США, 14 июня 2020, 08:59 — REGNUM Синтия Кальвильо одержала победу над Джессикой Ай в главном бою турнира UFC on ESPN 10, который состоялся в Лас-Вегасе в ночь с 13 на 14 июня.

Армия и оружие «Искандеры» под Калининградом нанесли удар по условному противнику Расчеты ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области провели тренировку по нанесению условных ракетных ударов, сообщил официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

Футбол «Барселона» одержала разгромную победу над «Мальоркой» Пальма-де-Майорка, Испания, 14 июня 2020, 08:23 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

Политика США утверждают, что засуха в Крыму заставит Россию напасть на Украину Например, Глен Ховард, возглавляющий Джеймстауновский фонд, сделал громкое заявление, что нехватка воды в Крыму может стать причиной военной агрессии Российской Федерации в направлении Херсона.

Происшествия На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии. 6

Экономика Людям могут запретить владеть золотом. Спасут стейблкоины ФРС США, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии и Резервный Банк Австралии любыми средствами пытаются спасти финансовые системы своих стран, а заодно — и всю мировую. 13

Игры Sony показала новую PlayStation 5 Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку. 983

Религия Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия. 564

Общество Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ. 229

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 497

Политика Путин анонсирует «контргиперзвук» Киселев в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сообщил, что «Путин анонсирует новое российское оружие – контргиперзвук – в нашей программе», пишет «Фонтанка». 52

Футбол Сегодня «Атлетик» из Бильбао встретится в мадридским «Атлетико» «Атлетик» из Бильбао располагается на десятом месте, однако у клуба также сохраняются шансы на попадание в еврокубки.