Политика

RT на русскомRT на русскомЖириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России. С соответствующей инициативой он выступил в своём Twitter. «Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах», — написал политик.
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В ГД прокомментировали предложение Жириновского сократить число депутатов

РИА Новости02:58

Жириновский предложил распрощаться с половиной депутатов в России

Телеканал 360°00:16

Жириновский потребовал сократить число депутатов и сэкономить деньги России

Газета.Ru00:40

Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России

РБК00:37

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

RT на русском01:52

Жириновский предложил вдвое сократить количество депутатов

Московский Комсомолецвчера в 22:54

Жириновский предложил сократить депутатов в два раза. И объяснил, зачем

URA.Ruвчера в 22:27
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети

Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 11 мая в 09:40
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Происшествия

В Чите шквалистый ветер снес кровлю с нескольких домов и повалил деревья

Шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду снес кровлю с нескольких домов в Чите в Забайкальском крае.
ТАСС 05:58
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Общество

Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом

У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
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Политика

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
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Происшествия

В Тамбовской области коронавирус выявлен у 1 568 человек

В Тамбовской области количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на 13 мая составило 1568, это а 85 больше, чем сутками ранее.
Новый Тамбов 02:54
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Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

Газета.Ru 05:02
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Шоу-бизнес

Никита Пресняков резко высказался на критику в Instagram Пугачевой

Накануне в официальном Instagram-профиле Аллы Пугачевой появился пост, где примадонна поделилась с подписчиками новым клипом своего внука Никиты Преснякова.
VSE42.RU 04:55
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Общество

Во Владимирской области выявлено 72 новых случая коронавируса

Напомним, что накануне губернатор Владимир Сипягин продлил до конца мая режим самоизоляции во Владимирской области.
ГТРК Владимир 03:48
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Экономика

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК вчера в 05:00
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Происшествия

Верховный суд Крыма возобновил дело о преступлениях нацистов

Верховный суд Республики Крым возобновил расследование дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в период Великой Отечественной войны.
Известия 05:19
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Экономика

Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук вчера в 05:00
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Футбол

Подросток, угрожавший легенде «Арсенала» Райту, сам явился в полицию

Пользователь «Инстаграма» Патрик О’Брайен, отправлявший оскорбления и угрозы бывшему нападающему «Арсенала» Иану Райту, явился в полицию с повинной, сообщает Sky News.
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Происшествия

В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие

Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
Коммерсантъ вчера в 23:05
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Общество

Доктор Мясников развеял новые мифы о коронавирусе

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях".
Российская газета вчера в 23:40
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Ведомости вчера в 17:49
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Религия

Полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви

В Черногории полиция задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия.
РЕН ТВ вчера в 16:42
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Происшествия

В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
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Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Интерфакс 05:33
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Общество

Оскорблявшую детей работницу соцприюта в Уфе отстранили от работы

Сотрудница социального приюта в Уфе, которая нецензурно выражалась и оскорбляла детей, отстранена от работы до завершения проверки, сообщили ТАСС в среду в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
ТАСС 03:27
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Общество

Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится

Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM вчера в 10:34
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Общество

В Свердловской области отменили ОГЭ-2020

Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС 05:43
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС вчера в 07:01
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Общество

В Петербурге заболеваемость пневмонией в 5,5 раз выше среднего

Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Петербурге в 5,5 раз вырос показатель заболеваемости пневмонией.
REGNUM 05:18
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Кино

Россияне определили самый популярный фильм в период самоизоляции

Фильм Заражение режиссера Стивена Содерберга стал лидером по просмотрам в России во время самоизоляции.
iReactor 02:40
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Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
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Гаджеты

Meizu 17 и 17 Pro получат режим частоты обновления 120 Гц

Примечательно, что режим обновления экрана с частотой 90 Гц сопровождается сенсорной дискретизацией с частотой 180 Гц, поэтому пока не ясно, будет ли она повышаться до 240 Гц после установки обновления.
NewInform 11 мая в 08:13
Общество

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
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