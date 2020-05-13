Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России. С соответствующей инициативой он выступил в своём Twitter. «Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах», — написал политик.

Общество Число инфицированных коронавирусом в Пермском крае превысило 800 В Пермском крае выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 23 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 25 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Общество Рязанцам пояснили, как получить выплаты на детей Ранее получать ежемесячную выплату в 5000 рублей с апреля по июнь на детей до трёх лет могли лишь семьи с правом на материнский капитал, при этом ПФР уже перечислил такие выплаты по заявлениям рязанцев, которые поступили в апреле. 6

Политика Путин объявил о завершении режима нерабочих дней 1. Президент объявил о завершении периода выходных дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провел очередное совещание по теме борьбы с эпидемией коронавируса, на котором объявил, что всеобщий режим выходных дней в России с 12 мая будет завершен. 5,9K

Общество Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. 3,1K

Музыка Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров. 520

Общество Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми. 4,3K

Общество Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха. 470

Происшествия Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральский приборостроительный завод прокомментировал возгорания аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. 1,3K

Здоровье На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин. 562

Общество Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ. 525

Политика Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты". 26

Здоровье В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. 36

Общество Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным. 714

Экономика Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса. 269

Экономика Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. 386

Здоровье В Госдуме допустили посткарантинные проблемы с психикой у россиян Россияне, проведя полтора месяца в самоизоляции, могут массово испытывать стрессовые, панические и другие расстройства психики, предположил в беседе с РИА «Новости» член думского комитета по здравоохранению, психиатр Борис Менделевич. 36

Общество У зараженных коронавирусом выявили аномальные патологии кишечника Ученые из США в результате исследования выяснили, что у многих зараженных коронавирусом пациентов развиваются аномальные патологии кишечника. 30

Политика Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию. 3

Здоровье Врач рассказала о влиянии коронавируса на беременность Врач-педиатр Татьяна Буцкая сообщила, что заражение коронавирусом может серьезно отразиться на здоровье беременной женщины и ее будущего ребенка.