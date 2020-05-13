Политика
RT на русскомЖириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России. С соответствующей инициативой он выступил в своём Twitter. «Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах», — написал политик.
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Общество
Число инфицированных коронавирусом в Пермском крае превысило 800
В Пермском крае выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 23 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 25 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 04:12
Общество
Рязанцам пояснили, как получить выплаты на детей
Ранее получать ежемесячную выплату в 5000 рублей с апреля по июнь на детей до трёх лет могли лишь семьи с правом на материнский капитал, при этом ПФР уже перечислил такие выплаты по заявлениям рязанцев, которые поступили в апреле.
МедиаРязань 02:40
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
1. Президент объявил о завершении периода выходных дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провел очередное совещание по теме борьбы с эпидемией коронавируса, на котором объявил, что всеобщий режим выходных дней в России с 12 мая будет завершен.
Lenta.ru 11 мая в 10:14
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 03:21
Культура
Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ
Sibnet Новости 11 мая в 05:00
Музыка
Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров
Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru вчера в 08:09
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
Общество
Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.
РБК 03:46
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха.
REGNUM 03:40
Происшествия
Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах
Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральский приборостроительный завод прокомментировал возгорания аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
Известия вчера в 07:13
Здоровье
На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус
По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин.
Российская газета 04:27
Общество
Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса
Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
Общество
Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ
ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
Регион online 04:30
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:16
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Коммерсантъ 01:57
Политика
Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты".
РИА Новости 00:37
Здоровье
В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса
Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:35
Общество
Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину
Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru 11 мая в 12:24
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 11 мая в 10:09
Здоровье
В Госдуме допустили посткарантинные проблемы с психикой у россиян
Россияне, проведя полтора месяца в самоизоляции, могут массово испытывать стрессовые, панические и другие расстройства психики, предположил в беседе с РИА «Новости» член думского комитета по здравоохранению, психиатр Борис Менделевич.
Newvz.ru 04:18
Общество
У зараженных коронавирусом выявили аномальные патологии кишечника
Ученые из США в результате исследования выяснили, что у многих зараженных коронавирусом пациентов развиваются аномальные патологии кишечника.
Lenta.ru вчера в 19:14
Политика
Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
Здоровье
Врач рассказала о влиянии коронавируса на беременность
Врач-педиатр Татьяна Буцкая сообщила, что заражение коронавирусом может серьезно отразиться на здоровье беременной женщины и ее будущего ребенка.
Pravda.Ru 04:15
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03
Общество
«Ночь в музее» пройдет в онлайн-формате
Российская газета 02:21
Экономика
Страховку по ряду вкладов поднимут до 10 млн рублей
Сегодня в случае проблем у банка можно вернуть не более 1,4 миллиона рублей, но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения, прокомментировал инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Российская газета вчера в 07:00