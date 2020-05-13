Политика
RT на русскомЖириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России. С соответствующей инициативой он выступил в своём Twitter. «Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах», — написал политик.
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Спорт
Умер тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров
Главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Газета.Ru 02:10
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 11 мая в 10:09
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
Политика
Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят
Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят, идут интеграционные процессы.
Lenta.ru 02:59
Общество
В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках
Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
Общество
России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции
Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции.
Lenta.ru 00:26
Армия и оружие
Китайские СМИ: Россия может гордиться своими войсками ПВО-ПРО
Можно сказать, что Войска ПВО-ПРО РФ «раскрыли зонтик безопасности» над союзниками нашего государства.
Военное обозрение 02:45
Здоровье
В Чечне от коронавируса умер заместитель главврача скорой помощи
Заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Республики Чечня Рамзан Айдамиров умер после заражения коронавирусом.
РБК вчера в 23:36
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM вчера в 11:01
Общество
Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня
Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
Политика
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней
«С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается», — сказал Путин.
RT на русском 11 мая в 09:18
Фигурное катание
Перешедший к Плющенко от Тутберидзе тренер обратился к ней
Бывший тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Розанов прокомментировал свой переход в академию Евгения Плющенко.
Lenta.ru 02:27
Общество
Большинство россиян не планируют летом уходить в отпуск
Только 40% россиян заявили о том, что планируют пойти этим летом в отпуск. Такие данные приводит агентство "Прайм".
Российская газета 02:42
Здоровье
Гигантское число жертв коронавируса в США может оказаться заниженным
Вести.Ru вчера в 18:00
Происшествия
Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове
В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик.
Интерфакс 02:31
Общество
В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК
В интернете в продаже за 70 000 рублей появились данные, якобы принадлежащие более чем 9 миллионам клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК.
Интерфакс 02:54
Общество
Школьные экзамены могут приравнять к ЕГЭ
Промежуточные итоги школьной аттестации могут приравнять к результатам ОГЭ и ЕГЭ.
Pravda.Ru вчера в 08:23
Общество
В Москве еще 1 820 человек вылечились после коронавируса
ТАСС вчера в 02:21
Экономика
Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов
По данным НБКИ снижение уровня одобрения произошло за счет граждан с низким кредитным рейтингом.
РБК 01:31
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Экономика
В Петербурге утвердили второй пакет мер по поддержке экономики в условиях COVID-19
В Петербурге утвердили второй пакет мер по поддержке экономики в условиях ограничений и запретов, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 16:30
Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ вчера в 08:25
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv вчера в 08:27
Общество
В Саратовской области выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Саратовской области на 13 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1317, за сутки подтвердились 85 тестов.
REGNUM 03:01
Общество
Лукашенко заявил о снижении количества пневмоний в Белоруссии
После парада Победы заболеваемость пневмониями в Минске упала в 2 раза. Об этом 12 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Евразия Daily 02:04
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа вчера в 06:15
Игры
Sony представила бренд для внутренних студий PlayStation Studios
News.ru вчера в 09:39
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41