Политика

RT на русскомRT на русскомЖириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России. С соответствующей инициативой он выступил в своём Twitter. «Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах», — написал политик.
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В ГД прокомментировали предложение Жириновского сократить число депутатов

РИА Новости02:58

Жириновский предложил сократить депутатов в два раза. И объяснил, зачем

URA.Ruвчера в 22:27

Жириновский потребовал сократить число депутатов и сэкономить деньги России

Газета.Ru00:40

Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России

РБК00:37

Жириновский предложил распрощаться с половиной депутатов в России

Телеканал 360°00:16

Жириновский предложил вдвое сократить количество депутатов

Московский Комсомолецвчера в 22:54

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

RT на русском01:52
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Спорт

Умер тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров

Главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Газета.Ru 02:10
Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 11 мая в 10:09
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
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Политика

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят, идут интеграционные процессы.
Lenta.ru 02:59
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Общество

В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
1,5K
Общество

России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции

Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции.
Lenta.ru 00:26
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Армия и оружие

Китайские СМИ: Россия может гордиться своими войсками ПВО-ПРО

Можно сказать, что Войска ПВО-ПРО РФ «раскрыли зонтик безопасности» над союзниками нашего государства.
Военное обозрение 02:45
Здоровье

В Чечне от коронавируса умер заместитель главврача скорой помощи

Заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Республики Чечня Рамзан Айдамиров умер после заражения коронавирусом.
РБК вчера в 23:36
1
Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM вчера в 11:01
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Общество

Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
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Политика

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней

«С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается», — сказал Путин.
RT на русском 11 мая в 09:18
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Фигурное катание

Перешедший к Плющенко от Тутберидзе тренер обратился к ней

Бывший тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Розанов прокомментировал свой переход в академию Евгения Плющенко.
Lenta.ru 02:27
Общество

Большинство россиян не планируют летом уходить в отпуск

Только 40% россиян заявили о том, что планируют пойти этим летом в отпуск. Такие данные приводит агентство "Прайм".
Российская газета 02:42
10
Здоровье

Гигантское число жертв коронавируса в США может оказаться заниженным

Вести.Ru вчера в 18:00
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Происшествия

Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове

В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик.
Интерфакс 02:31
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Общество

В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК

В интернете в продаже за 70 000 рублей появились данные, якобы принадлежащие более чем 9 миллионам клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК.
Интерфакс 02:54
5
Общество

Школьные экзамены могут приравнять к ЕГЭ

Промежуточные итоги школьной аттестации могут приравнять к результатам ОГЭ и ЕГЭ.
Pravda.Ru вчера в 08:23
8
Здоровье

Восемь пациентов ГКБ-11 находятся в критическом состоянии

НГС55 00:47
6
Общество

В Москве еще 1 820 человек вылечились после коронавируса

ТАСС вчера в 02:21
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Экономика

Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов

По данным НБКИ снижение уровня одобрения произошло за счет граждан с низким кредитным рейтингом.
РБК 01:31
4
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Экономика

В Петербурге утвердили второй пакет мер по поддержке экономики в условиях COVID-19

В Петербурге утвердили второй пакет мер по поддержке экономики в условиях ограничений и запретов, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 16:30
Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ вчера в 08:25
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Кино

Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv вчера в 08:27
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Общество

В Саратовской области выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2

В Саратовской области на 13 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1317, за сутки подтвердились 85 тестов.
REGNUM 03:01
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Общество

Лукашенко заявил о снижении количества пневмоний в Белоруссии

После парада Победы заболеваемость пневмониями в Минске упала в 2 раза. Об этом 12 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Евразия Daily 02:04
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Общество

Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина

12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа вчера в 06:15
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Игры

Sony представила бренд для внутренних студий PlayStation Studios

News.ru вчера в 09:39
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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