Политика

REGNUMREGNUMЖириновский предложил ввести смертную казнь за вбросы о коронавирусе

«Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса», — сказал Жириновский. Он считает, что паника вредит больше, чем сам вирус.
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Владимир Жириновский
Нужно временно ввести смертную казнь, чтобы не были фальшивых сведений, чтобы не было обмана. Это нужно, чтобы не было фальшивой информации относительно коронавируса.
— Владимир ЖириновскийАгентство Москва 04:04
с чего всё началось

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести жесткие меры для распространителей недостоверной информации о коронавирусе.
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