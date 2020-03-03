Политика
REGNUMЖириновский предложил ввести смертную казнь за вбросы о коронавирусе
«Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса», — сказал Жириновский. Он считает, что паника вредит больше, чем сам вирус.
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Нужно временно ввести смертную казнь, чтобы не были фальшивых сведений, чтобы не было обмана. Это нужно, чтобы не было фальшивой информации относительно коронавируса.
с чего всё началось
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести жесткие меры для распространителей недостоверной информации о коронавирусе.РИА Новости04:36
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Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Музыка
Группа Little Big поедет на Евровидение от России
Игры
Пользователям PS4 стала доступна игра Final Fantasy 7 Remake
Общество
Команда «Формулы-1» «Феррари» отменила тесты шин из-за коронавируса
Команда "Формулы-1" "Феррари" отменила тесты шин образца 2021 года из-за коронавируса.
Политика
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите «пятерки» СБ ООН
"Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Спорт
В Кремле прокомментировали информацию о поддельных подписях Родченкова
В Кремле прокомментировали поддельные подписи Григория Родченкова, ранее являвшегося главой Московской антидопинговой лаборатории.
Армия и оружие
В Турции призвали Россию пересмотреть «тираническую политику»
«Россия должна пересмотреть свою тираническую политику и придерживаться принципов Астаны и Сочи», — цитируют слова политика журналисты агентства.
Общество
СКР предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества у коррупционеров
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции РФ положение о конфискации имущества как уголовном наказании за коррупцию, сообщила во вторник "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Общество
Абрамович погасил долги Достоевского
«Во время своего визита в популярное заведение Абрамович якобы покрыл долг и попросил убрать табличку», — передает телеканал.
Армия и оружие
Новейшие комплексы «Деривация-ПВО» примут участие в параде Победы
Новейшие комплексы "Деривация-ПВО" впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.
Здоровье
Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы
Происшествия
Украинского священника подозревают в торговле оружием с Донбасса
На Украине Служба безопасности (СБУ) заподозрила священнослужителя из Ровенской области в торговле оружием.
Политика
Россия призвала ЕС отреагировать на украинский законопроект «О медиа»
Москва рассчитывает на более объективную реакцию ЕС на украинский законопроект "О медиа", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России относительно письма спецпредставителя ЕС по правам человека Эндрю Гилмора об украинском законопроекте "О медиа".
Общество
В крымских водохранилищах накопилось около 100 млн кубометров воды
В водохранилищах Крыма к началу весны накопилось около 100 млн кубометров воды. Об этом 3 марта сообщили в республиканском Гидрометцентре.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек
Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".
Происшествия
Полицейские открыли огонь при задержании подозреваемого в Москве
В результате применения полицейскими табельного оружия подозреваемый ранен, отмечают СМИ.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Политика
В МИД прокомментировали секретные договоренности между США и талибами
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что склонен верить тому, что никаких секретных договоренностей или протоколов между США и талибами нет.
Политика
Власти Греции и руководство ЕС оценят ситуацию с мигрантами на границе
Руководство Евросоюза на месте изучит ситуацию на границе Греции и Турции с миграционным кризисом и попытаться найти пути оказания помощи как Афинам, так и мигрантам.
Общество
У контактировавших с больным москвичом коронавирус не обнаружен
Врачи не обнаружили коронавируса у родственников инфицированного москвича, вернувшегося не так давно из Италии.
Общество
В Госдуме поддержали идею пересмотреть стоимость услуг ЖКХ
Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в России пересмотрят стоимость отопления из-за теплой зимы.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Космос
Ученые: Проходящая звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
Ученые предположили, что проходящая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Происшествия