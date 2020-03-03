Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести жесткие меры для распространителей недостоверной информации о коронавирусе.

с чего всё началось

Нужно временно ввести смертную казнь, чтобы не были фальшивых сведений, чтобы не было обмана. Это нужно, чтобы не было фальшивой информации относительно коронавируса.

«Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса», — сказал Жириновский. Он считает, что паника вредит больше, чем сам вирус.

Жириновский предложил ввести смертную казнь за вбросы о коронавирусе

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