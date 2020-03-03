Политика
РИА НовостиЖириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе
"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, (нужно) временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса ", - сказал Жириновский журналистам. По его словам, нужны жесткие меры, "а их нет".
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Нужно временно ввести смертную казнь, чтобы не были фальшивых сведений, чтобы не было обмана. Это нужно, чтобы не было фальшивой информации относительно коронавируса.
с чего всё началось
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести жесткие меры для распространителей недостоверной информации о коронавирусе.РИА Новости04:36
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