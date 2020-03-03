Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе

"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, (нужно) временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса ", - сказал Жириновский журналистам. По его словам, нужны жесткие меры, "а их нет".
Читать в источнике
Комментировать6
Владимир Жириновский
Нужно временно ввести смертную казнь, чтобы не были фальшивых сведений, чтобы не было обмана. Это нужно, чтобы не было фальшивой информации относительно коронавируса.
— Владимир ЖириновскийАгентство Москва 04:04
с чего всё началось

Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести жесткие меры для распространителей недостоверной информации о коронавирусе.
РИА Новости04:36

Подробнее о событии

«Человек сто расстреляли — и тишина»: Жириновский предложил казнить за фейки о коронавирусе

Телеканал 360°05:05

Клишас оценил идею Жириновского ввести казнь за фейки о коронавирусе

РИА Новости07:25

Жириновский призвал ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе

URA.Ru05:05

Клишас выступил против идеи Жириновского ввести смертную казнь за фейки о коронавирусе

ТАСС07:50

За фейки о коронавирусе - наказание, которого нет: Жириновский предложил кардинальные меры

Царьград04:38

Жириновский предложил временно ввести в России смертную казнь за распространение фейков о коронавирусе

Агентство Москва04:04

Жириновский предложил ввести смертную казнь за вбросы о коронавирусе

REGNUM03:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Музыка

Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»

Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Lenta.ru 07:18
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК вчера в 05:19
Авто

Mercedes-Benz раскрыл обновленный E-Class

Компания Mercedes-Benz представила обновленный вариант модели E-Class, которая дебютировала в кузовах седан и универсал Estate.
Коммерсантъ 06:09
Общество

Аптеки предупредили о подорожании лекарств

Из-за законопроекта о регулировании аптечных сетей, который был внесен в Госдуму в понедельник, лекарства могут подорожать до 5-15%, заявили представители аптечных сетей.
Взгляд.ру 08:15
Политика

Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны.
Газета.Ru 02:57
Футбол

АПЛ выразила готовность провести матчи без зрителей из-за коронавируса

Футбольные власти в Англии готовы проводить матчи без зрителей, если правительство пойдет на данный запрет из-за распространения коронавируса, сообщает Times.
РИА Новости 04:20
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru 03:50
Происшествия

Уволена державшая школьников под кварцевой лампой учительница

Газета.Ru 07:41
Космос

Двигатель российско-европейского космического корабля прошел испытания

Двигатель десантного модуля космического корабля «ЭкзоМарс» прошел огневые испытания, сообщили в НПО имени Лавочкина.
Взгляд.ру 07:11
Общество

Мордашов сообщил возможную стратегию передачи детям $17 млрд

Агентство отмечает, что в истории России до сих пор не было случаев передачи наследникам настолько крупных капиталов (Bloomberg оценивает состояние Мордашова в $17,2 млрд, Forbes — в $20,5 млрд), а потому очень важно провести процедуру так, чтобы не навредить огромному бизнесу.
РБК 08:23
Армия и оружие

Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет

Lenta.ru 04:44
Космос

Ученые миссии OSIRIS-REx случайно зафиксировали активность черной дыры

OAnews 04:06
Общество

Дерипаска подал в суд на Навального

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
BFM.ru 06:46
Происшествия

Суд перевел Израйлита под домашний арест

Смольнинский суд Петербурга перевел под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бывшего руководителя и совладельца ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, рассказала «Ведомостям» адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.
Ведомости 07:13
Общество

В Крыму из-за теплой погоды обмелели водохранилища

В Крыму из-за теплой погоды обмелели водохранилища. Об этом сообщается на сайте республиканского Гидрометцентра.
Газета.Ru 06:54
Политика

Бывший глава ДНР стал мэром Элисты несмотря на протесты

Бывшего главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова назначили главой города Элиста несмотря на многочисленные протесты российских калмыков.
Lenta.ru 07:25
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой

Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Суть событий 00:55
Общество

Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта

Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
ТАСС 05:44
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Политика

В Татарстане не поддержали поправку Путина о главном народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против поправки в Конституцию, которая предполагает закрепление русского народа как государствообразующего.
URA.Ru 06:39
Общество

В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу данных пассажиров силовикам

Рожкова не ответила "Медиазоне", передавал ли сервис данные журналиста силовикам.
Snob.ru вчера в 13:48
Общество

Могилу Неизвестного Солдата разрушили под Севастополем

Возле села Сахарная Головка вандалы разрушили Могилу Неизвестного Солдата. Об этом пишут пользователи социальных сетей.
Крым 24 07:57
Общество

В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»

Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
РИА Новости 07:44
Экономика

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Глава Счетной палаты предположил, что уже в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
Газета.Ru 07:02
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости вчера в 10:35
Игры

Marvel анонсировала мобильную RPG в открытом мире

Marvel Entertainment представила мобильную игру Marvel Future Revolution. Это будет мультиплеерная RPG в открытом мире.
CyberSport.ru вчера в 01:57
Политика

В МИД оценили заявление талибов по операции против афганской армии

Заявления талибов по началу операций против вооруженных сил Афганистана не противоречат соглашению с США, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
РИА Новости 07:07
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное