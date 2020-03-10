Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил с 2024 года избирать президента решением Госсовета.

с чего всё началось

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из нескольких предложенных кандидатур. Он также предложил использовать эту процедуру на следующих выборах в 2024 году.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Общество Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля.

Футбол Арбитр Федотов: Кверквелия не заслуживал удаления в матче с «Ахматом» Футбольный арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что защитник московского "Локомотива" Соломон Кверквелия не должен был получать красную карточку в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским "Ахматом" (1:0).

Общество В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17 Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.

Политика В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».

Общество В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Политика Медведев прокомментировал обнуление сроков Путина Замглавы Совбеза, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал поправку в Конституцию, по которой Владимир Путин сможет вновь, с нуля, баллотироваться в президенты в 2024 году.