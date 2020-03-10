Политика
КоммерсантъЖириновский предложил выбирать президента решением Госсовета
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из нескольких предложенных кандидатур. Он также предложил использовать эту процедуру на следующих выборах в 2024 году.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил с 2024 года избирать президента решением Госсовета.РИА Новости04:56
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