Владимир Жириновский в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, предлагающий государству установить пособие для домохозяек. Если в семье три человека, то женщина, по мнению парламентария, должна рассчитывать на минимальную зарплату (МРОТ) — чуть больше 12 тыс. рублей в месяц.

с чего всё началось

Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно документу, пособие будет выдаваться в случае, если в семье три человека.

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