Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийским домохозяйкам предложили платить пособие

Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно документу, пособие будет выдаваться в случае, если в семье три человека.
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с чего всё началось

Нечаянные домохозяйки: неработающим женщинам предложили платить пособие

Владимир Жириновский в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, предлагающий государству установить пособие для домохозяек. Если в семье три человека, то женщина, по мнению парламентария, должна рассчитывать на минимальную зарплату (МРОТ) — чуть больше 12 тыс. рублей в месяц.
Известиявчера в 16:01

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Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Lenta.ruвчера в 19:04

Жириновский предложил выплачивать домохозяйкам пособие

URA.Ruвчера в 14:58

Неработающим матерям предлагают платить пособия

News.ruвчера в 17:17

«Известия»: домохозяйкам могут начать платить пособие

Газета.Ruвчера в 16:38

Жириновский хочет ввести пособия для домохозяек

Телеканал 360°вчера в 15:48

Нечаянные домохозяйки: неработающим женщинам предложили платить пособие

Известиявчера в 16:01

Госдуме предложат выплачивать пособие домохозяйкам

REGNUMвчера в 17:20
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Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в чемпионате Англии

РБК вчера в 13:52
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Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0

Впервые экспертами отмечается падение оценочного балла ниже 1.0, до 0,8. Стоит отметить, что программа была выпущена на мировой рынок буквально недавно.
Дни24 01 февраля в 06:45
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Общество

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Из-за распространения коронавируса Россия приостановила железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем.
Эхо Москвы 01:30
Футбол

Федор Смолов дебютировал за «Сельту»

Российская газета 01 февраля в 17:05
Общество

Не чеснок: Врач перечислила продукты для защиты от бактерий и вирусов

По мнению немецкого врача, в рацион следует включить богатые необходимыми витаминами шесть продуктов.
Российская газета 00:16
Армия и оружие

В Сирии при обстреле Идлиба погибли четверо турецких военных

В Сирии в результате обстрела турецких позиций в провинции Идлиб погибли четверо военнослужащих Турции, еще девять получили ранения, сообщает телеканал NTV.
REGNUM 00:55
Происшествия

Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска

Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
RT на русском вчера в 02:33
Шоу-бизнес

Кожевникова показала платье, которое стоит дороже квартиры

Фотография появилась в профиле актрисы Марии Кожевниковой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 16:27
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика

Помпео проводит переговоры с главой МИД Узбекистана в Ташкенте

Госсекретарь США Майк Помпео начал переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым в Ташкенте.
RT на русском вчера в 23:47
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости вчера в 03:39
Происшествия

В Иркутске госпитализированы несколько пассажиров самолета из Пекина

У всех возьмут анализы на коронавирус В Иркутске утром 3 февраля в инфекционную больницу с симптомами респираторной инфекции госпитализировали четырех человек, которые прилетели в город рейсом из Китая.
SM News 01:07
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Рабочая неделя в Петербурге началась с эвакуаций судов и детских садов

Несколько районных судов Петербурга начали рабочую неделю с эвакуаций из-за поступления сообщений о «заминировании».
REGNUM 01:23
Финансы

75 за доллар: Возьмет ли коронавирус рубль за горло

На торгах в пятницу, 31 января доллар подорожал на 65 копеек - до 63,91. Курс евро также подскочил на 1,05 рубля - до 70,88.
Свободная Пресса 00:26
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Общество

В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
RT на русском вчера в 20:50
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости вчера в 13:39
Общество

Еще два случая заражения новым коронавирусом подтвердили в США

В округе Сан-Бенито (штат Калифорния, США) заражение новым коронавирусом подтвердилось у 57-летних супругов, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на департамент здравоохранения штата.
Интерфакс вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости вчера в 16:32
Экономика

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
РИА Новости вчера в 19:07
Шоу-бизнес

Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь

Слово и Дело 01 февраля в 03:05
Общество

В Челябинске назначили заместителя мэра по городской среде

74.ru вчера в 23:59
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

РБК вчера в 21:34
Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости вчера в 00:59
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.
RT на русском 00:16
Происшествия

В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Женщину из Ленинградской области госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Pravda.Ru вчера в 04:21
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru вчера в 06:49
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности. Ее снимки появились в Instagram-аккаунте издания Just Jared.
Lenta.ru 01:32
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