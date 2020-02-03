Общество
Lenta.ruРоссийским домохозяйкам предложили платить пособие
Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно документу, пособие будет выдаваться в случае, если в семье три человека.
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с чего всё началось
Владимир Жириновский в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, предлагающий государству установить пособие для домохозяек. Если в семье три человека, то женщина, по мнению парламентария, должна рассчитывать на минимальную зарплату (МРОТ) — чуть больше 12 тыс. рублей в месяц.Известиявчера в 16:01
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