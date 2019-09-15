Политика
РБКЖириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины». Об этом сообщил в своем Telegram-канале лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский.
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с чего всё началось
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины. По мнению политика, помешать этому процессу может только выдача российских паспортов, которая должна осуществляться не только в Донбассе, но и на территории всей страны.РИА Новости08:50
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