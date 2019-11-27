Политика
ИзвестияЖириновский пригрозил уничтожить Украину
Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пригрозил ей превентивным уничтожением. В Twitter политик отметил, что Украина и обвинения, с ней связанные, уже злят президента США Дональда Трампа.
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Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня – это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США – ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить.
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