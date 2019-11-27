Политика

ИзвестияИзвестияЖириновский пригрозил уничтожить Украину

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пригрозил ей превентивным уничтожением. В Twitter политик отметил, что Украина и обвинения, с ней связанные, уже злят президента США Дональда Трампа.
Читать в источнике
Комментировать15
Владимир Жириновский
Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня – это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США – ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить.
— Владимир ЖириновскийРИА Новости 18:19

Подробнее о событии

Жириновский не исключил превентивного уничтожения Россией Украины

SM Newsвчера в 04:11

«В Киеве давно сошли с ума, теперь они заражают Америку» — Жириновский

Украина.рувчера в 08:58

Жириновский пригрозил уничтожить Украину

Свободная Прессавчера в 05:03

Жириновский рассказал, при каком условии Россия уничтожит Украину

РИА Новости18:19

«Может начаться война»: Жириновский сделал громкое заявление на российском ТВ

Веквчера в 11:16

Жириновский пригрозил уничтожить Украину

Известия19:53

Жириновский назвал условия уничтожения Украины Россией

Московский Комсомолец19:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 20:36, Вашингтон
Шоу-бизнес

Рудковская нашла суррогатную мать для ребенка

Рамблер вчера в 05:38
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

В Кремле сформируют свою позицию по законопроекту об изменении правил самообороны после внесения документа в Госдуму и изучения его экспертами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:35
Гаджеты

Стали известны самые популярные смартфоны в России

Лидером российского рынка смартфонов стала компания Huawei совместно с суббрендом Honor. Они смогли вытеснить с первого места бренд Samsung.
Вечерняя Москва 14:13
Политика

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru 15:24
Спорт

В администрацию Путина срочно вызваны главы спортивных федераций

Главы спортивных федераций в России срочно вызваны в администрацию президента РФ из-за возможных санкций Всемирной антидопинговой организации (WADA).
Московский Комсомолец 02:50
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Кино

Сериал с Серебряковым и Шукшиной получил «Эмми»

Газета.Ru 04:01
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморского края

Президент России Владимир Путин в декабре 2018 года подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток.
ТАСС 19:41
Экономика

В России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Lenta.ru 19:19
Политика

США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ru 16:52
Экономика

В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета 02:59
Экономика

Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Deita.ru 03:45
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Политика

Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
РИА Новости 10:05
Происшествия

Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

REGNUM 19:56
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com 11:57
Общество

Верховный суд РФ вернул срок давности по налоговым преступлениям

Пленум Верховного суда РФ оставил прежнюю трактовку об исчислении сроков давности по налоговым преступлениям.
News.ru 05:13
Экономика

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.
Коммерсантъ 07:57
Кино

«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма

В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.
Афиша Daily 14:46
Спорт

Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу

РИА Новости 24 ноября в 23:45
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Вечерняя Москва вчера в 11:20
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Общество

Тулякам обещают аномальную зиму

К Новому году снег должен покрыть весь центральный регион, хотя не исключена и оттепель. В целом, следует ждать аномально теплой зимы.
Первый Тульский 05:38
Футбол

Френки Де Йонг: Месси заслужил «Золотой мяч»

Советский спорт 13:33
Футбол

«Манчестер Сити» и донецкий «Шахтер» сыграли вничью в матче ЛЧ

Английский "Манчестер Сити" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью в матче группового этапа Лиги чемпионов.
МК-Спорт 17:05
Авто

Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать

Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Российская газета 08:01
Политика

Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Газета.Ru 18:57
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное