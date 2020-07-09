Политика
ИжевскИнфо.РУЖириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Фракция ЛДПР может в полном составе покинуть Госдуму в знак протеста против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает Интерфакс со ссылкой на лидера партии Владимира Жириновского.
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