Политика
КоммерсантъЖириновский после задержания Фургала пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что депутаты от его фракции могут покинуть Госдуму в связи с задержанием губернатора Хабаровского края, члена партии Сергея Фургала. Господин Жириновский хочет, чтобы «весь мир узнал, что за бардак в стране».
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Здоровье
В Минздраве выбрали руководителей четырех медицинских организаций
На состоявшемся в Минздраве РД конкурсе по замещению вакантных должностей определены победители, которые возглавят медучреждения региона.
Темирхан-Шура 02:43
Здоровье
Детское отделение кардиоцентра в Родниках закрыли из-за коронавируса
В поселке Родники закрыли на карантин детское отделение кардиоцентра из-за выявленного коронавируса у 10-летнего пациента.
РБК Калининград 06:46
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился открыть международное авиасообщение, оно пройдет в два это этапа, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на протокол заседания от 6 июля, который есть в распоряжении агенства.
Газета.Ru 05:04
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Общество
На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»
В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
Футбол
Сборная России по футболу сыграет со Швецией и Молдавией осенью
Сборная России по футболу осенью проведет выездные контрольные матчи против Швеции и Молдавии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Интерфакс-Спорт 08:14
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Шоу-бизнес
Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным
Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
Территория новостей 07:43
Здоровье
В Челябинской области за сутки выявили 140 новых случаев коронавируса
За сутки, как передали в региональном минздраве, зафиксировали 4 летальных случая пациентов с COVID-19.
Evo-rus.com 08:16
Шоу-бизнес
Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания
Тимати и Артем Юнусовы открыли Chicken Mafia. Фото: Instagram @timatiofficial Как известно, у Тимати есть сеть ресторанов Black Star Burger.
HotGeo 05:25
Здоровье
Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков
Специалисты рассказали о трех продуктах, которые противопоказаны людям, страдающим диабетом второго типа.
ToDay News Ufa 08:55
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели 500 тысяч раз за 10 минут
Клип Cadillac на совместную песню рэперов Моргенштерна и Элджея собрал полмиллиона просмотров за первые десять минут после публикации.
News.ru 08:08
Здоровье
Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ
Ранее сообщалось и о втором случае излечения от ВИЧ, излечившимся стал пациент из Великобритании.
ToDay News Ufa 05:06
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Происшествия
В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток
Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
Российская газета 07:35
Общество
ФСБ могла получить информацию о Сафронове от СВР
В Чехии информацию о деле господина Сафронова пока не комментировали.
Коммерсантъ 06:06
Общество
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Шоу-бизнес
Джоли и Питт договорились об опеке над детьми
Джоли и Питт договорились об опеке над детьми Анджелина Джоли и Брэд Питт смогли найти компромисс в вопросе опеки над детьми.
Экспресс газета 03:51
Футбол
Тедеско приглашен на заседание КДК РФС после игры с «Локомотивом»
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско приглашен на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
Матч ТВ 08:30
Происшествия
Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга
Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17
Политика
Путин обсудит с правительством реализацию нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на встрече с правительством обсудит реализацию нацпроектов.
РИА Новости 08:25
Происшествия
Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы
После прорыва дамбы на реке Городянка в подмосковном городе Рузе спасатели эвакуировали 52 человека, сообщили РБК в пресс-службе администрации городского округа Руза.
РБК 01:19
Космос
Обнаружена недостающая половина массы Вселенной
Куда-то подевалось примерно половина обычной материи - так называемой барионной, образовавшейся в результате Большого взрыва и состоящей, соответственно, из барионов - протонов, нейтронов, электронов и прочей мелочи, из которой, собственно, и «сделан» весь окружающий мир, включая звезды, планеты и даже черные дыры.
Комсомольская правда 06 июля в 14:03
Футбол
Число зрителей на спортивных соревнованиях в Москве увеличат до 50%
Число зрителей на спортивных соревнованиях в Москве увеличат до 50%. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Футбол
Уткин прокомментировал видео с Дзюбой и Азмуном
Василий Уткин высказал свое мнение по поводу вирусного видео, на котором Дзюба и Азмун имитируют половой акт.
CT news 07:06