Политика

News.ruNews.ruЖириновский признался, что пробовал наркотики

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как однажды в детстве попробовал наркотики. В этом он признался на заседании Госдумы «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в Интернете».
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