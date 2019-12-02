Политика
News.ruЖириновский признался, что пробовал наркотики
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как однажды в детстве попробовал наркотики. В этом он признался на заседании Госдумы «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в Интернете».
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В Госдуме связали появление наркотической зависимости с пристрастием к сладостям
Агентство Москва06:15
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Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
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