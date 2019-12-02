Политика

Газета КемероваГазета КемероваВладимир Жириновский признался, что пробовал наркотики

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский во время заседания Госдумы «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете» признался, что пробовал запрещённые вещества, пишет «Газета.ру».
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Жириновский признался, что пробовал насвай

РИА Новости07:11

Жириновский признался, что пробовал наркотики

Известия05:50

Жириновский раскрыл истинный смысл наркотиков в России

Lenta.ru04:59

Жириновский признался в употреблении наркотиков

URA.Ru05:21

В Госдуме связали появление наркотической зависимости с пристрастием к сладостям

Агентство Москва06:15

Жириновский признал, что пробовал наркотики

REGNUM05:43

В Общественной палате заявили, что 80% школьников пробуют наркотики после прослушивания рэпа

Газета.Ru05:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Спорт

Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ

Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.
РИА Новости 01:17
Политика

Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:31
Армия и оружие

Россия применяет в Сирии боевых роботов

В интернете появилось фото российского робототехнического комплекса «Уран-9» в Сирии.
REGNUM 06:59
Происшествия

В Москве спасли мальчика, который пытался помочь котенку

Российская газета 05:35
Армия и оружие

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

RT на русском 06:40
Происшествия

В Брянской области в реке обнаружили тела трех школьников

РИА Новости 02:43
Происшествия

В Новосибирске мужчина убил ребенка, пока его мать была в больнице

Уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки возбудили в Новосибирске.
Российская газета 06:37
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своем заболевании

Семенович рассказала о том, что ей даже пришлось сделать операцию, уменьшив грудь до пятого размера.
ГЛАС.RU 05:24
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Политика

Зеленский предложил переехать всем украинцам, которые «за Россию»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил переехать в РФ всем украинцам, которые считают себя русскими.
ФАН 06:15
Кино

Фильм «Ван Гоги» стал лучшим на фестивале российского кино в Лондоне

Известия 30 ноября в 19:21
Общество

На Кубани подал в отставку судья, обругавший участницу процесса

На Кубани судья, обругавший участницу одного из процессов, подал прошение об отставке, не дожидаясь завершения проводимой в отношении него проверки.
Российская газета 06:24
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Газета.Ru 05:17
Политика

В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
REGNUM 05:48
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

Уволились ли врачи из-за низких зарплат, большой нагрузки или других причин, издание не сообщает.
Росбалт 30 ноября в 22:01
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика

Интерфакс 06:43
Происшествия

В ГИБДД спрогнозировали рост уровня смертности на дорогах

Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны, заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.
Известия 03:31
Политика

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
РИА Новости 03:56
Политика

Савченко рассказала, кто звал ее замуж

РИА Новости 04:52
Политика

В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах

Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:09
Гаджеты

Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон

СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Ferra вчера в 09:51
Культура

Дизайнер костюмов «Ведьмака» прокомментировал доспехи Нильфгаарда

Дизайнер костюмов «Ведьмака» Тим Аслам рассказал, что доспехи нильфгаардцев вдохновлены «солнечными мотивами».
CyberSport.ru 03:30
Технологии

Создан дрон JetQuad, получивший четыре реактивных двигателя

Группа ученых разработала дрон с реактивными двигателям, получивший название AB5 JetQuad.
Faktom вчера в 06:39
Общество

Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:18
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата

Сотрудники киевской полиции задержали подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
Lenta.ru 06:41
Авто

Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Футбол

Быстров предложил фанатам «Спартака» уехать в Европу вместе с Паниным

Бывший игрок московского "Спартака" и петербургского "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал задержания болельщиков красно-белых перед матчем с сине-бело-голубыми, сообщает Sport24.
Газета.Ru 06:53
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой отметила первый день рождения без мамы

Дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина отметила свой первый день рождения без мамы. 1 декабря Вере исполнилось 13 лет.
Актуальные Новости 05:38
Шоу-бизнес

Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы

«Мисс Москва-2015» хочет, чтобы король Малайзии Мухаммад V платил ей алименты, несмотря на то, что мужчина отказывается признавать ребенка.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:29
Политика

В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Газета.Ru 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное