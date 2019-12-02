Политика
Газета КемероваВладимир Жириновский признался, что пробовал наркотики
Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский во время заседания Госдумы «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете» признался, что пробовал запрещённые вещества, пишет «Газета.ру».
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В Госдуме связали появление наркотической зависимости с пристрастием к сладостям
Агентство Москва06:15
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Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ
Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.
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В интернете появилось фото российского робототехнического комплекса «Уран-9» в Сирии.
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Группа ученых разработала дрон с реактивными двигателям, получивший название AB5 JetQuad.
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Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".
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В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата
Сотрудники киевской полиции задержали подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
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Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря
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Бывший игрок московского "Спартака" и петербургского "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал задержания болельщиков красно-белых перед матчем с сине-бело-голубыми, сообщает Sport24.
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Политика
В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".