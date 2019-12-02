Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский во время заседания Госдумы «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете» признался, что пробовал запрещённые вещества, пишет «Газета.ру».

Спорт Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.

Политика Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Происшествия В ГИБДД спрогнозировали рост уровня смертности на дорогах Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны, заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

Политика В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.