Политика

URA.RuURA.RuЖириновский признался в употреблении наркотиков

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что употреблял наркотики разных видов. Об этом он заявил на парламентских слушаниях об угрозах распространения наркотиков в даркнете. По словам Жириновского, в свое время он пробовал анашу, которую ему однажды «засунули в рот ребята постарше».
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