Политика
URA.RuЖириновский признался в употреблении наркотиков
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что употреблял наркотики разных видов. Об этом он заявил на парламентских слушаниях об угрозах распространения наркотиков в даркнете. По словам Жириновского, в свое время он пробовал анашу, которую ему однажды «засунули в рот ребята постарше».
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В Госдуме связали появление наркотической зависимости с пристрастием к сладостям
Агентство Москва06:15
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Футбол
Зинченко вернулся в общую группу «Манчестер Сити»
В воскресенье украинец принял участие в тренировке команды в общей группе. В октябре 22-летний футболист перенес операцию на колене.
Матч ТВ 05:55
Авто
Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет
Tvoe-avto.com 30 ноября в 15:02
Технологии
Пользователь нашел невыпущенную игру по фильму «Человек-паук 4»
Пользователь показал прототип игры Spider-Man 4, которая должна была выйти по одноименному фильму Сэма Рэйми.
CyberSport.ru 08:47
Энергетика
После отопительного сезона Украина переходит на рыночные цены на газ
Цены на газ для населения Украины будут полностью рыночными с 1 мая 2020 года, заявил журналистам сегодня, 2 декабря, украинский министр энергетики Алексей Оржель, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:26
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 05:47
Политика
Зеленский назвал единственный способ прекратить конфликт в Донбассе
Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся на полях саммита «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), который пройдет в Париже 9 декабря.
Rambler News Service 10:01
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую пшеничную муку
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» назвал производителей лучше пшеничной муки на российском рынке.
Национальная служба новостей 00:58
Футбол
Тедеско не удалили, теперь из-за Дзюбы удалят фанатов? Егоров и Зеленов спорят
Говорим о матче «Зенит» — «Спартак», о претензиях к Доменико Тедеско, о задержаниях фанатов в Санкт-Петербурге и глушилках на стадионе.
Спорт-Экспресс 05:05
Здоровье
В Краснодаре медицинский кластер построят к 2030 году
Губернатором края было принято решение о создании мощного медицинского кластера в Краснодаре, построены учреждения будут к 2030 году.
Кубанские новости 00:41
Футбол
«Зенит» победил «Спартак», играя с 49-й минуты в меньшинстве
Sport24.ru вчера в 12:55
Политика
В Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.
РИА Новости 05:15
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке
Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
РЕН ТВ вчера в 19:26
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК 08:55
Общество
Сын Сафронова назвал диким предложение отрезать часть желудка
Пианисту Луке Затравкину, который на прошлой неделе оказался в центре внимания из-за появившегося в Сети видео его спасения из туалетной комнаты самолета, хотят отрезать часть желудка, сообщил отец музыканта, известный художник Никас Сафронов.
ФАН 07:01
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата
РИА Новости 07:19
Общество
Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
Коммерсантъ 09:01
Происшествия
Трое фанатов получили 15 суток за мелкое хулиганство в Петербурге
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток троим футбольным фанатам за мелкое хулиганство перед матчем между "Зенитом" и "Спартаком" в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие
США используют курдских боевиков для связи с террористами ИГИЛ в Сирии
Ранее эксперты отмечали, что США спонсируют террористов в САР деньгами от незаконной продажи сирийской нефти, которую курдские радикалы выкачивают для американцев на оккупированных территориях.
Экономика сегодня вчера в 19:02
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Газета.Ru 04:24
Экономика
Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ
Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
РИА Новости 02:11
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Ведомости 04:17
Происшествия
Житель Новосибирска забил до смерти пятилетнюю девочку
В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве пятилетней девочки.
НДН.инфо 05:28
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Российская газета 06:02
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Политика
Путин утвердил использование электрошокеров транспортной полицией
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который разрешает службам транспортной безопасности использовать электрошокеры.
Rambler News Service 09:07
Здоровье
Врачи инфекционной больницы в Новочеркасске массово уволились
Как сообщается в администрации города Новочеркасска, двоим из уволившихся врачей сейчас больше 70 лет, они написали заявления по собственному желанию.
Gazeta.SPb вчера в 22:24
Биатлон
Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Говорит Москва вчера в 08:16